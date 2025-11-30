به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بر نقش ویژه روحانیت در تبیین و ترویج دین تأکید و اظهار کرد: کار پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم‌السلام توسط علمای دین ادامه پیدا می‌کند و علما در امتداد مسیر امامت قرار دارند.

وی گفت: پیامبر خدا اصل دین را آورده و امامان معصوم آن را تفسیر کرده‌اند و امروز رساندن پیام اهل‌بیت به دست علمای دین است؛ از این رو فلسفه خاتمیت پیامبر اسلام نیز در همین جایگاه تعریف می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به روایات مربوط به شأن علمای دین ابراز کرد: «علمای امت من از علمای بنی‌اسرائیل برترند» و آیه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ…» نشان‌دهنده واجب کفایی بودن تحصیل علوم دینی است؛ بنابراین فعالیت حوزه‌های علمیه یکی از ارکان اساسی دین به شمار می‌رود.

وی افزود: اگر ارتباط جامعه با روحانیت تضعیف شود، ارتباط مردم با دین دچار آسیب خواهد شد و این موضوع باید برای دانش‌آموزان تبیین شود.

حضور ۱۷ هزار دانش آموز در اعتکاف سال جاری

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با قدردانی از اجرای طرح امین در مدارس، حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز در اعتکاف سال جاری را نتیجه این ارتباط دانست و تصریح کرد: ارزش کار معلم در ردیف کار انبیاست و باید تقویت پیوند حوزه و آموزش و پرورش استمرار یابد. وی همچنین از تلاش مسئولان نواحی آموزش و پرورش در برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به هجمه گسترده رسانه‌ها علیه نسل جوان، بر ضرورت توانمندسازی طلاب و تقویت شبکه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: امروز بیشترین اثرگذاری بر دانش‌آموزان از مسیر رسانه‌هاست و باید با همکاری حوزه و آموزش و پرورش در برابر این تهاجمات فرهنگی ایستاد.

تقویت بُعد دینی و اعتقادی دانش‌آموزان اولویت آموزش و پرورش است

امام جمعه اصفهان همچنین سرفصل‌های همکاری مشترک را شامل ایجاد شبکه توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش و پرورش، تأمین مدرس برای دوره‌های ضمن خدمت، پشتیبانی مدارس وابسته به حوزه، بازدید فرهنگیان و دانش‌آموزان از حوزه و دیدار با علما و جلسات مشترک با مشاوران تعلیم و تربیت عنوان کرد.

محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با اشاره به حضور ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در شهر اصفهان، تقویت بُعد دینی و اعتقادی دانش‌آموزان را اولویت برنامه‌های این اداره بر اساس سند تحول بنیادین دانست.

وی افزود: همکاری خوبی میان حوزه علمیه و آموزش و پرورش برقرار شده و طرح‌های مشترکی در دست اقدام است.

نظریان اعلام کرد: طی سه سال گذشته حدود ۲ هزار طلبه از طریق آزمون‌های استخدامی جذب آموزش و پرورش شده‌اند و بیش از هزار طلبه نیز در قالب طرح امین در مدارس فعالیت دارند.

وی همچنین از مشارکت گسترده دانش‌آموزان در برنامه‌های معنوی خبر داد و گفت: امسال بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف حضور فعال داشته‌اند.

این دیدار با حضور رؤسای آموزش و پرورش و معاونین پرورشی شهر اصفهان برگزار شد و طرفین بر استمرار همکاری‌های مشترک برای نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی در میان دانش‌آموزان تأکید کردند.