جشنواره فیلم 100در افغانستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی فیلم های 100 ثانیه با موضوع اخلاق در افغان فیلم با حضور لطیف احمدی کارگردان سینمای افغانستان و ریئس مرکز افغان فیلم و همچنین منصور پوپل،مشاور وزیر فرهنگ و اطلاعات در امور سینما و تئاتر افغانستان در جمع دانشجویان و فیلمسازان جوان این کشور برگزار شد که در این کارگاه به پخش فیلم های برگزیده در سینما اخلاق در بخش بین الملل و نقد تکنینکی و محتوایی آثار پرداخته شد.



رئیس افغان فیلم ضمن تشکر از انتخاب کشور افغانستان در برنامه ریزی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 اظهار امیدواری کرد با اشتیاقی که فیلم سازان افغان با حضور در این نشست از خود نشان دادند شرکت آنها در جشنواره به صورت چشمگیر همراه باشد.



لطیف احمدی تبریک خود را به برگزار کنندگان جشنواره به خاطر انتخاب فرمایش پیامبر اعظم که فرمود: همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم به عنوان شعار جشنواره اعلام کرد.



در ادامه این کارگاه، فراخوان تصویری جشنواره که شامل نکاتی از ابراهیم حاتمی کیا در مورد فیلم های 100 ثانیه ای بود به نمایش درآمد ، 22 فیلم از برترین آثار دوره گذشته جشنواره در بخش ملی و بین الملل به اکران درآمد.



دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 با ارائه توضیحات از اهداف و ساختار و نحوه تولید فیلم های کوتاه 100 ثانیه ، به سوالات فیلم سازان افغان در این کارگاه پاسخ گفت.



- مشاور وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان در امور سینما و تئاتر از راه اندازی جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای با الگو گیری از هشتمین جشنواره فیلم 100 ، درکشورش خبر داد.

پوپل مشاور وزیر فرهنگ و اطلاعات در امور سینما و تئاتر افغانستان در دیدار حسین ربانی غریبی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 در کابل گفت:بعد از آشنایی با جشنواره فیلم 100 تصمیم گرفتم جشنواره مشابهی را با الگوگیری از این جشنواره ایرانی در افغانستان راه اندازی کنیم ، چراکه جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای تجربه ای خوب در کشور افغانستان خواهد بود به خصوص اینکه جوانان این کشور بسیار علاقمند به سینما و فعالیت در عرصه سینما هستند.



وی افزود: جوانان ما امکانات آموزشی زیادی را درکشور ندارند البته در تلاش هستیم کیفیت مناسبی را فراهم آوریم و فیلم های 100 ثانیه ای به دلیل هزینه کم تولید می تواند این فضا را در اختیار فیلمسازان جوان افغان قرار دهد تا پیام خود را از این طریق به دیگران برسانند.



پوپل ادامه داد: تولید فیلم با زمان کوتاه 100 ثانیه با هزینه کم و اثر گذاری فراوان همراه است و و بسیار خرسند هستیم که با جوانان فیلم ساز افغانستان بتوانند با حضور در این جشنواره و کسب این تجربه ارزشمند ، افکار و ایده های خود را به مخاطب برسانند.



مشاور وزیر فرهنگ و اطلاعات در امور سینما و تئاتر افغانستان با اشاره به اینکه کشور بدون پشتوانه محکوم به زوال است گفت: تمام کوچه ها و مکان های افغانستان یک پیام و سوژه به همراه دارد و بسیار مشتاقیم که با استفاده از تجربه این جشنواره بتوانیم گفتنی های ناگفته ای را که نسل دیروز نتوانسته به جوانان امروز برساند از این طریق، هم به جوانان کشور خود که 65 درصد جمعیت این کشور را شامل می شود و هم به تمام کشورهای جهان برسانیم. منصور پوپل در انتها جشنواره فیلم های 100ثانیه ای را گامی موثر در تقویت ارتباطات فرهنگی دو کشور دانست.



هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رادیو اینترنتی ایران صدا، شبکه سه سیما، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شبکه ifilm ، شبکه جهانی جام جم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 4 و 5 اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

