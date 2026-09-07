سردار ملکی: کشف قاچاق سوخت در فارس ۱۸۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به اقدامات ضربتی پلیس فارس در سال جاری، گفت: مقابله با قاچاق سوخت به عنوان سرمایه‌های ملی، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس در استان است و در این راستا طرح‌های عملیاتی متعددی به اجرا درآمده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس در سال جاری، ۷ میلیون و ۱۸۱ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۸ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در این مدت یک هزار و ۶۵۰ فقره پرونده قضائی تشکیل و یک هزار و ۶۳۰ متهم در ارتباط با قاچاق سوخت دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند.

ملکی با بیان اینکه ارزش سوخت‌های مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان بالغ بر ۶۵۶ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها ۸۲۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین توقیف شد که ۶۲۸ دستگاه از این خودروها مربوط به خودروهای موسوم به «شوتی» بود که به صورت غیرمجاز اقدام به حمل سوخت می‌کردند.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، گفت: پلیس با اشراف کامل بر محورهای مواصلاتی استان، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان با اقدامات غیرقانونی خود ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کنند.

فرمانده انتظامی فارس خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند گزارش‌های خود در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرایم را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.