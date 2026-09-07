به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ ظهر دوشنبه، با حضور در شهرک کهک، از روند اجرای عملیات جمعآوری و پاکسازی شنهای روان از سطح معابر این شهرک بازدید کرد و با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تردد و زندگی روزمره مردم در اثر انباشت شنهای روان، اظهار داشت: پاکسازی معابر و کاهش آثار ناشی از طوفانهای شن، از مطالبات مهم مردم است و با جدیت پیگیری خواهد شد.
فرماندار زهک بر ضرورت استمرار عملیات و همکاری دستگاههای اجرایی برای پاکسازی نقاط درگیر با شنهای روان تأکید کرد و گفت: خدمترسانی به مردم و رفع مشکلات مناطق مختلف شهرستان، باید بدون وقفه در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد.
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