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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

جهانتیغ: مقابله با شن‌های روان و پاکسازی معابر با جدیت دنبال می‌شود

جهانتیغ: مقابله با شن‌های روان و پاکسازی معابر با جدیت دنبال می‌شود

زهک- فرماندار زهک از روند اجرای عملیات جمع‌آوری و پاکسازی شن‌های روان از سطح معابر این شهرک بازدید و بر تداوم این اقدامات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ ظهر دوشنبه، با حضور در شهرک کهک، از روند اجرای عملیات جمع‌آوری و پاکسازی شن‌های روان از سطح معابر این شهرک بازدید کرد و با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تردد و زندگی روزمره مردم در اثر انباشت شن‌های روان، اظهار داشت: پاکسازی معابر و کاهش آثار ناشی از طوفان‌های شن، از مطالبات مهم مردم است و با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرماندار زهک بر ضرورت استمرار عملیات و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پاکسازی نقاط درگیر با شن‌های روان تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات مناطق مختلف شهرستان، باید بدون وقفه در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد.

کد مطلب 6940102

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