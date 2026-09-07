به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، مهدی کرامتی با اشاره به برگزاری دو نوبت مزایده عمومی معادن و محدودههای اکتشافی در سال گذشته و سال جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه فاصله زمانی میان دو نوبت مزایده کمتر از ۶ ماه بوده است، امکان استفاده از ظرفیت ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن برای واگذاری محدودههای معدنی فاقد متقاضی فراهم شده است.
وی در ادامه افزود: بر اساس این ظرفیت قانونی، محدودههای معدنی و اکتشافی که در دو نوبت مزایده عمومی فاقد متقاضی بودهاند، به نخستین متقاضی واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی و حداقل امتیاز لازم باشد، واگذار خواهند شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با تأکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی در این فرآیند گفت: هدف از اجرای این سازوکار، تسهیل و تسریع در بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی استان، جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای معدنی و اکتشافی است.
کرامتی ادامه داد: فرآیند واگذاری محدودههای مشمول ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن، با رعایت شرایط و الزامات قانونی، تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ قابل انجام خواهد بود.
وی از متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی دعوت کرد با توجه به فرصت تعیینشده، نسبت به بررسی محدودههای مشمول و ارائه درخواست مطابق ضوابط قانونی اقدام کنند.
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