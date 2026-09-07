به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در دیدار با استاندار هرمزگان به‌مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب، به ویژه شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهدای مظلوم جنایت جنگی اخیر در کوهستک، بر ضرورت تداوم مدیریت جهادی در شرایط خطیر کنونی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست ضمن تبریک هفته دولت و ابراز خرسندی از انتخاب شایسته محمد آشوری به‌عنوان «استاندار نمونه کشور» توسط ریاست جمهور، این انتخاب را لطف الهی در برهه‌ای حساس دانست و اظهار داشت: حضور مدیری با دیدگاه‌های استراتژیک و کلان در استان هرمزگان، در این شرایط جنگی، نعمتی بزرگ بود که باعث شد مدیریت بحران با کمترین آسیب ممکن انجام شود

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه برای رفع ابهامات موجود در حوزه سوخت، دلایل کارشناسی و متقنی به مرکز ارائه شده است، تصریح کرد: در موضوع مدیریت صفوف بنزین، با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه تخصصی در دادگستری، بحران مدیریت شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با این وجود باید واقع‌بینانه به ریشه‌های تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نگریست چراکه اعمال سیاست «کدینگ» سوخت در یکی از استان‌های همجوار، عملاً دسترسی مسافران را به سوخت محدود کرده است و وقتی مردم به سفر می‌روند، هنگام بازگشت و عبور از مسیر این استان، به دلیل عدم ارائه سوخت، با باک خالی وارد استان هرمزگان می‌شوند و طبیعی است که برای ادامه مسیر مجبور به سوخت‌گیری در استان ما باشند.

وی افزود: همچنین، حضور شهروندان و مسافران همین استان همجوار در جایگاه‌های هرمزگان برای سوخت‌گیری، بار مضاعفی را بر شبکه توزیع ما تحمیل کرده است و این “تغییر رفتار مصرف‌کننده” و سیاست‌های محدودکننده در استان مذکور، عامل اصلی کاهش مصرف در آن استان و افزایش فشار بر هرمزگان شده است، نه لزوماً قاچاق.

قهرمانی تصریح کرد: ما با مستندات دوربین‌های جایگاه‌ها ثابت کردیم که این آمار، نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در زنجیره تأمین است و نه فعالیت‌های غیرقانونی مردم استان.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به گستردگی اقدامات مدیریتی در استان تصریح کرد: در حوزه‌های حیاتی کشور از جمله تأمین سوخت و کالاهای اساسی، هرمزگان نقش مهمی ایفا می‌کند و این موضوع نیازمند تدبیر ویژه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ غنی و خون‌گرمی مردم جنوب و مسئولان استان، اجازه نمی‌دهد به هیچ درخواستِ به حقی، دست رد زده شود؛ بنابراین همه تلاش‌ها برای اجابت این خواسته‌ها با تدبیر استاندار محترم و از طریق قرارگاه‌های تخصصی به ثمر نشسته است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه دادگستری استان نه از باب تعارفات اداری، بلکه به‌عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی در کنار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه ما حمایت قاطع از اقدامات اجرایی دولت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم را وظیفه خود می‌دانیم.

وی یادآور شد: از همکاری‌های دوجانبه در حل‌وفصل امورسازمان‌های تابعه و پیگیری مسائل اجرایی، صمیمانه قدردانی می‌کنم و انتخاب محمد آشوری به‌عنوان استاندار نمونه کشور، مهر تأییدی بر زحمات وی در تعامل سازنده با دستگاه قضا و مدیریتِ موفقِ بحران است.

رئیس‌کل دادگستری در پایان تأکید کرد:امروز هرمزگان به پشتوانه وحدت میان مردم، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه، در امنیت کامل و با ثبات در گمرکات و بنادر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دشمن در تمامی سناریوهای خود برای ایجاد رعب و تعطیلی زیرساخت‌ها، ناکام مانده است.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان نیز در این دیدار، نگاه مثبت مجموعه دستگاه قضایی استان را عامل مهمی در مسیر رفع موانع توسعه استان و تسهیل امور برشمرد و گفت: هم‌افزایی قوه قضاییه و دولت و زیر مجموعه آنها در استان هرمزگان سبب رقم خوردن اتفاقات مثبت زیادی به ویژه در شرایط کنونی کشور شده است.

استاندار هرمزگان عمل گرایی و نتیجه گرایی شکل گرفته فی‌مابین قوا در استان را مهم برشمرد و تصریح کرد: با این رویکرد در جهت مسئله مشکلات گام‌های بلندی برداشته‌ایم.

آشوری در این جلسه همچنین گزارشی از دستاوردهای استان هرمزگان در هفته دولت و بهره برداری و کلنگ زنی طرح‌های مختلف ارائه کرد.

گفتنی است در پایان این دیدار هم رئیس کل دادگستری هرمزگان با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های استاندار هرمزگان در همکاری با دستگاه قضایی و مدیریت کلان استان تجلیل کرد.