کرمان از کمبود مرغ تا جایگاه صادرکننده؛ افزایش تولید و ثبات بازار مصرف

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان که تا همین چند سال پیش برای تأمین مرغ مصرفی خود به استانهای دیگر وابسته بود، اکنون در آستانه تحولی بزرگ در صنعت طیور قرار گرفته است.
این استان نه تنها در تولید گوشت مرغ به خودکفایی کامل رسیده، بلکه با تولید مازاد بر نیاز، به جرگه استانهای صادرکننده مرغ به استانهای همجوار پیوسته است.
۶۰۰ مرغداری در کرمان فعال است
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۶۰۰ واحد مرغداری دارای پروانه در شمال استان کرمان فعال هستند که ظرفیت تولیدی معادل ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه را دارند.
این ظرفیت گسترده، زمینهساز تحقق خودکفایی استان کرمان در این بخش شده است و نکته کلیدی در این موفقیت، نه افزایش ظرفیت تولید، بلکه انضباط در چرخههای جوجهریزی عنوان شده است.
به نظر می رسد مشکل استان کرمان در حوزه مرغ، کمبود ظرفیت تولید نبوده، بلکه عدم تناسب برنامههای جوجهریزی با نیازهای واقعی استان، مانع از توازن بازار میشده است.
این مشکل با اقدامات انجامشده در سال جاری برطرف و ۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی در سه ماه تابستان سال ۱۴۰۵ انجام شده است که این میزان جوجهریزی، فراتر از نیاز مصرفی استان بوده و با صدور مجوزهای قانونی، ارسال مرغ به استانهای همجوار آغاز شده است.
بر اساس آخرین آمار، از ابتدای شهریورماه تاکنون نیز بیش از ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی جدید در واحدهای تولیدی استان کرمان انجام شده است.
جهش تولید با برنامه ریزی و تلاش مرغداران
وضعیت کنونی در تضاد کامل با سالهای نه چندان دور است.
پیش از این، استان کرمان با کمبود روزانه ۴۰ تا ۶۰ تن گوشت مرغ مواجه بود و بخشی از نیاز خود را از استانهای خراسان جنوبی و یزد تأمین میکرد.
همچنین میانگین مصرف روزانه مرغ در استان کرمان حدود ۱۸۰ تا ۲۱۰ تن برآورد میشد که تولید داخلی پاسخگوی آن نبود.
یکی از چالشهای اصلی در سالهای گذشته، گرمای شدید مناطق جنوبی و شرقی استان بود که تولید مرغ را در فصول بهار و تابستان با اختلال مواجه میکرد و این مسئله، استان کرمان را ناچار به واردات مرغ از سایر استانها میکرد، اما با تمهیدات اندیشیده شده و افزایش نظارت بر چرخههای تولید، این خلأ برطرف شده است.
چشمانداز صادرات امیدوار کننده است
با دستیابی به خودکفایی و تولید مازاد بر نیاز، استان کرمان اکنون در جایگاه صادرکننده مرغ به استانهای همجوار قرار گرفته است.
با این حال، برای تثبیت این جایگاه و توسعه صادرات، تقویت زیرساختهای کشتارگاهی و تکمیل زنجیره تولید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شده است.
همچنین توسعه بازارهای عرضه مستقیم به عنوان راهبرد اصلی مدیریت استان کرمان برای حمایت از قدرت خرید مردم و حذف واسطههای غیرضروری در دستور کار قرار دارد.
استفاده مناسب از ظرفیت های می تواند گره گشا باشد
استاندار کرمان در گفتگو با مهر بر ضرورت بازنگری در شیوه نظارت و تنظیم بازار تأکید کرده و معیار اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای متولی را میزان اثرگذاری اقدامات بر ثبات بازار، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار هزینهای بر خانوارها دانست.
محمدعلی طالبی، گفت: کرمان به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است و شاهد جهش تولید در بخشهای مختلف از جمله تولید مرغ هستیم.
وی افزود: خودکفایی در تولید مرغ می تواند نشان دهنده این باشد که اگر از منابع موجود به درستی استفاده کنیم امکان بهبود شرایط اقتصادی در عرصه های مختلف مهیا می شود.
استان کرمان در روزهای اخیر به نقطه عطفی تاریخی در صنعت طیور دست یافته است و خبر خودکفایی کامل در تولید گوشت مرغ و آغاز صادرات به استانهای همجوار، زنگ پایان سالها کمبود و وابستگی را در این حوزه به صدا درآورده است.
عدم انضباط در چرخههای جوجهریزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در گفتگو با مهر، با اشاره به این تحول، جزئیات دستیابی به این موفقیت و برنامههای پیشرو را تشریح کرد.
غلامرضا سالاری، با تأکید بر اینکه مشکل استان کرمان در حوزه مرغ هرگز کمبود ظرفیت تولید نبوده، توضیح داد که عامل اصلی ناترازیهای گذشته، عدم انضباط در چرخههای جوجهریزی بوده است.
به گفته وی، در مقاطعی برنامههای جوجهریزی با نیاز واقعی استان هماهنگی نداشت و همین موضوع منجر به کمبودهایی میشد که اکنون با تمهیدات اندیشیدهشده، این خلأ به طور کامل برطرف شده است.
سالاری، با اشاره به وجود حدود ۶۰۰ واحد مرغداری دارای پروانه در شمال استان کرمان با ظرفیت تولیدی معادل ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه، بر لزوم برنامهریزی دقیق برای استفاده بهینه از این ظرفیت تأکید کرد و گفت که با افزایش چشمگیر میزان جوجهریزی، کمبود روزانه ۴۰ تا ۶۰ تنی مرغ در کرمان کاملاً مرتفع شده است.
وی در ادامه به آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اشاره کرد که از انجام ۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی در سه ماه تابستان سال جاری خبر داده است.
وی گفت: این میزان تولید، فراتر از نیاز مصرفی استان بوده و با صدور مجوزهای قانونی، ارسال مرغ به استانهای همجوار آغاز شده است.
سالاری، همچنین از انجام بیش از ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی جدید از ابتدای شهریورماه تاکنون خبر داد که نشان از تداوم این روند مثبت دارد و با توجه به استمرار جوجهریزیها، ظرفیت صادرات در ماههای آینده نیز تقویت خواهد شد.
معاون استاندار کرمان با اشاره به تفاوتهای اقلیمی استان، خاطرنشان کرد که در جنوب این استان به دلیل شرایط آبوهوایی، امکان جوجهریزی در همه ماههای سال وجود ندارد و بنابراین شمال استان باید بار تأمین مرغ را به دوش بکشد.
وی تأکید کرد که فرمانداران شهرستانهای جنوبی و اداره کل جهاد کشاورزی جنوب باید بهطور ویژه این موضوع را پیگیری کنند تا با برنامهریزی دقیق و انتقال تولید از شمال به جنوب در فصول مناسب، خللی در زنجیره تأمین استان ایجاد نشود.
سالاری، درباره تأثیر این خودکفایی بر بازار و قیمتها برای مصرفکنندگان گفت: توسعه بازارهای عرضه مستقیم به عنوان راهبرد اصلی مدیریت استان برای حمایت از قدرت خرید مردم می باشد.
به گفته وی، شهرداریها باید با فعالسازی بازارچههای عرضه مستقیم، واسطههای غیرضروری را حذف کرده و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کنند.
سالاری در این خصوص به برنامه شهرداری کرمان برای احداث ۱۵ بازارچه محله محور اشاره کرد که هفت پروژه از این بازارچهها با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال تکمیل هستند و طبق وعده مدیریت شهری، تا پانزدهم مهر به بهرهبرداری خواهند رسید.
آغاز صادرات مرغ مازاد به استان های دیگر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، نیز در گفتگو با مهر با تشریح اقدامات انجامشده، ابعاد مختلف این تحول و برنامههای پیشرو برای تثبیت و توسعه آن را تبیین کرد.
ایمان کریم قاسمی، با اشاره به آمار تولید در سه ماه تابستان سال جاری، اعلام کرد که ۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی در این بازه زمانی در استان انجام شده است که این میزان تولید، فراتر از نیاز مصرفی استان بوده و نشان از عزم جدی برای پایان دادن به وابستگی استان به واردات مرغ از سایر استانها دارد.
وی با تأکید بر اینکه مشکل استان کرمان هرگز کمبود ظرفیت تولید نبوده، عامل اصلی ناترازیهای گذشته را عدم انضباط در چرخههای جوجهریزی دانست و گفت: با برنامهریزی منسجم و هماهنگی بین بخشهای مختلف، این خلأ به طور کامل برطرف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به آغاز صادرات مرغ مازاد بر نیاز استان به استانهای همجوار، این اقدام را گامی مهم در مسیر تبدیل کرمان به قطب تولید و صادرات گوشت مرغ در کشور توصیف کرد.
به گفته کریم قاسمی، با صدور مجوزهای قانونی، ارسال مرغ به استانهای دیگر آغاز شده و این روند با استمرار جوجهریزیهای برنامهریزیشده، در ماههای آینده نیز تداوم خواهد یافت.
وی همچنین از انجام بیش از ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی جدید از ابتدای شهریورماه تاکنون خبر داد که نشان از عزم جدی برای حفظ و تقویت این خودکفایی دارد.
کریم قاسمی، با اشاره به ظرفیت ۶۰۰ واحد مرغداری دارای پروانه در شمال استان، بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیتها برای تأمین پایدار نیاز استان تأکید کرد.
باید گفت با تولید مرغ در استان کرمان در کنار اینکه مردم کرمان دیگر نباید در صف خرید مرغ منتظر باشند، زمینه تولید ثروت و اشتغال نیز در کرمان مهیا شده است.
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