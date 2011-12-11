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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

تجلیل انجمن نویسندگان کودک از شاه‌آبادی به پاس خدماتش در کانون

تجلیل انجمن نویسندگان کودک از شاه‌آبادی به پاس خدماتش در کانون

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به دلیل تلاش‌های حمیدرضا شاه‌آبادی در شکوفایی رمان نوجوان و سال‌ها فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان از وی تجلیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با استعفای شاه‌آبادی از مسئولیت‌هایش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وی پس از 10 سال از کانون رفت. او که در این سال‌ها پروژه‌های مختلفی چون «رمان نوجوان» را راه‌اندازی و اداره کرده بود در کنار فعالیت‌های اجرایی‌اش در حوزه ادبیات و پژوهش کودک و نوجوان نیز دستی بر آتش دارد.

به همین منظور انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان نهادی برآمده از میان مولفان، شاعران و مترجمان این حوزه تصمیم گرفته است از شاه‌آبادی برای سال‌ها فعالیتش در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به ویژه شکوفایی رمان نوجوان تجلیل به عمل آورد.

محمود برآبادی دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان معتقد است: شاه‌آبادی از مدیران موفق ادبی در کانون بوده است که در مدت فعالیتش حرکت خوبی را در زمینه چاپ رمان‌های نوجوان راه‌اندازی کرد و نویسندگان شاخص زیادی نیز در این طرح مشارکت کردند و نتیجه اجرای این طرح هم در حوزه رمان نوجوان مشهود است.

وی ادامه داد: به همین منظور انجمن در نظر گرفته است از زحمات وی تجلیل به عمل آورد که زمان دقیق این مراسم در جلسه این هفته مشخص خواهد شد و این مراسم در نشستی در انجمن برگزار خواهد شد.

به گفته وی در آخرین نشست ادواری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که فریدون عموزاده خلیلی، معصومه انصاریان، نسرین وکیلی، عباس جهانگیریان، محمدرضا یوسفی، فرمهر منجزی، فاطمه زمانی، مژگان مشتاق، علی‌اصغر سیدآبادی، مصطفی خرامان و محسن هجری حضور داشتند، تصمیم بر این شد که این مراسم تجلیل برگزار شود.

این مراسم در حالی برنامه‌ریزی می‌شود که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هنوز خبری مبنی بر تودیع و یا تجلیل از مدیر انتشارات و معاون تولید کانون پرورش فکری که پیش از این مسئولیت آن برعهده شاه‌آبادی بوده است، منتشر نکرده است.

کد مطلب 1479931

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