سد "نساز" خلخال به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل بعد از ظهر شنبه، در مراسم آبگیری این طرح اظهار کرد: این سد خاکی در 30 کیلومتری هشجین ساخته شده و با 450 هزار متر مکعب ظرفیت،150 هکتار از اراضی منطقه را ابیاری خواهد کرد.

به گفته سید حسین صابری این سد از نوع خاکی مقطع غیر همگن هسته رسی است و 188 متر طول و 18 متر ارتفاع دارد و احداث آن سبب رونق اقتصادی منطقه می شود.

وی استفاده بهینه از منابع آبی و مهار آبهای جاری را از اولویت برنامه های دولت برشمرد و خواستار توسعه باغهای انجیر و بادام در منطقه هشتجین شد.

به گفته صابری با توجه به شرایط مناسب اقلیمی منطقه هشجین برای تولید بهتر میوه های انجیر، بادام و انگور کاشت این محصولات به صورت دیمی صرفه اقتصادی دارد.

گازرسانی به شش روستای خلخال آغاز می شود



استاندار اردبیل همچنین از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شش روستای بخش مرکزی خلخال خبر داد و افزود: در این روستاها با اعتباری بیش از 26 میلیارد ریال گاز رسانی می شود.

صابری از مسئولان خواست با تمام توان و با بکارگیری امکانات موجود در جهت رفع مشکلات مردم منطقه تلاش کنند و با نظارت و کنترل مستمر از پروژه ها همراه با سرعت و دقت برای دستیابی به نتایج مطلوب گامهای مؤثر بردارند.

وی عنوان کرد: اکنون 42 طرح کشاورزی نیز با 30 میلیارد و470 میلیون ریال اعتبار در شهرستان خلخال درحال اجرا است.



