وزیر خارجه اسپانیا: اغلب مهاجرانی که وارد سئوتا شدند به مغرب بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، خوزه مانوئل آلبارس اظهار داشت: سفر از سئوتا و ملیلا به سرزمین اصلی اسپانیا بدون نشان دادن مدرک شناسایی در ایست بازرسی امکان‌پذیر نیست و امنیت منطقه شنگن کاملاً تضمین شده است.

وزارت کشور اسپانیا پیشتر از ورود حدود ۴۹ هزار مهاجر به شهر سبته در شمال مغرب طی ۲۴ ساعت خبر داد؛ هم‌زمان دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع، نیروهای ارتش را در کنار گارد مدنی و یگان‌های گارد ساحلی مستقر کرد.

تاکنون هیچ موضع رسمی از سوی دولت مغرب درباره این حادثه اعلام نشده است. این موج ورود مهاجران هم‌زمان با برگزاری مراسم سالروز «عید عرش» در مغرب رخ داده است.

برخی منابع، افزایش بیکاری جوانان، کاهش فرصت‌های شغلی، گسترش شکاف‌های اجتماعی و افزایش هزینه‌های زندگی را از عوامل این رویداد عنوان کرده‌اند. با این حال، برخی ناظران معتقدند این موج ورود مهاجران کاملاً خودجوش نبوده است؛ به‌ویژه آنکه این رویداد با صدور رأی دادگاه عالی اسپانیا درباره ممنوعیت بازگرداندن فوری کودکان و نوجوانان واردشده به سبته هم‌زمان شد.

براساس این گزارش، فراخوان‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز به افزایش شمار مهاجرانی که به سمت سبته حرکت کردند، منجر شده است.

«خوان خسوس ویواس»، رئیس دولت محلی سبته، خواستار اعلام «وضعیت اضطراری ملی» شده بود؛ اما وزارت کشور اسپانیا با این درخواست مخالفت کرد و اعلام کرد وضعیت اضطراری ملی به حوادثی مانند زلزله، سیل و دیگر بلایای طبیعی اختصاص دارد.

دولت اسپانیا در واکنش به این وضعیت، رویکرد امنیتی را در پیش گرفت و نیروهای ارتش را برای پشتیبانی از گارد مدنی و یگان‌های گارد ساحلی در سبته مستقر کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون اجساد ۱۸ نفر از آب‌های اطراف این منطقه بیرون کشیده شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن افرادی که همچنان مفقود هستند، ادامه دارد.

همچنین میان مغرب و اسپانیا توافقی امنیتی درباره بازگرداندن مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد سبته می‌شوند، وجود دارد. بر اساس این توافق، مهاجران باید به شهرها و روستاهای محل سکونت خود بازگردانده شوند.

درتحولی مرتبط، فنلاند روز جمعه از درخواست ایتالیا برای بررسی ادامه عضویت اسپانیا در منطقه شنگن حمایت کرد. این درخواست پس از ورود هزاران مهاجر غیرقانونی از شهر سبته طی دو روز گذشته مطرح شده است.

«ماری رانتان»، وزیر کشور راست‌گرای فنلاند، در پیامی نوشت: «اسپانیا در حفاظت از مرزهای خود کاملاً شکست خورده است و این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»

وی افزود: «کشورهایی که به تعهدات خود برای حفاظت از مرزهای خارجی عمل نمی‌کنند، نباید عضو منطقه شنگن باشند.»

وزیر کشور فنلاند همچنین از تمامی کشورهای اروپایی خواست از پیشنهاد «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، در این زمینه حمایت کنند.



