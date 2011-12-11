انتقاد از صدا و سیما/ رسانه ملی عذرخواهی کند

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلافاصله پس از پخش برنامه صبحگاهی و اعلام گلایه آمیز مردم منطقه لاریجان آمل به نسبت دادن روستای "نوا"ی آمل به استان تهران به مدیر شبکه سه و شریعت پناه مسئول این برنامه به طور جدی تذکر و انتقاد شد.

وی تاکید کرد: تا سه روز آینده اگر مسئولان این برنامه و مدیران شبکه سه نسبت به این اقدام توهین آمیز خود در برنامه آینده اصلاح نکنند از آن به دادگاه ویژه کارکنان دولت به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شکایت خواهد شد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه با این حرفها و برنامه ها تغییری در موقعیت جغرافیایی پیش نخواهد آمد اضافه کرد: هرگونه تغییرات و یا الحاق فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و نمی توان در یک برنامه سیما تغییری ایجاد کرد.

روستای ییلاقی نوا در حوزه دهستان بالای لاریجان در حدود 80 کیلومتری شهر آمل قرار دارد.