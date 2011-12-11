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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

انتقاد از صدا و سیما/ رسانه ملی عذرخواهی کند

انتقاد از صدا و سیما/ رسانه ملی عذرخواهی کند

آمل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از اقدام حوزه نمایندگی مجلس به مدیران و دست اندرکاران برنامه صبحگاهی کوچه باغ خبر داد و گفت: مسئولان رسانه ملی نسبت به این اقدام از مردم آمل عذرخواهی کنند.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلافاصله پس از پخش برنامه صبحگاهی و اعلام گلایه آمیز مردم منطقه لاریجان آمل به نسبت دادن روستای "نوا"ی آمل به استان تهران به مدیر شبکه سه و شریعت پناه مسئول این برنامه به طور جدی تذکر و انتقاد شد.

وی تاکید کرد: تا سه روز آینده اگر مسئولان این برنامه و مدیران شبکه سه نسبت به این اقدام توهین آمیز خود در برنامه آینده اصلاح نکنند از آن به دادگاه ویژه کارکنان دولت به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شکایت خواهد شد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه با این حرفها و برنامه ها تغییری در موقعیت جغرافیایی پیش نخواهد آمد اضافه کرد: هرگونه تغییرات و یا الحاق فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و نمی توان در یک برنامه سیما تغییری ایجاد کرد.

روستای ییلاقی نوا در حوزه دهستان بالای لاریجان در حدود 80 کیلومتری شهر آمل قرار دارد.

کد مطلب 1480109

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