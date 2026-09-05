https://mehrnews.com/x3cYRk ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6938513 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ دیار آفتاب؛ ۱۸۹ شب تجدید بیعت با ولایت در اوج اقتدار اراک- در این ویدئو شب ۱۸۹ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6938513 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه سلماسیها صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری ۱۸۹ شب ایثار و مقاومت مردم لنگرود در میدان اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه حماسه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود ویکمین شب تجدید عهد با رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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