https://mehrnews.com/x3cYRw ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6938522 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷ شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و نهمین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و نهمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6938522 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و هشتمین شب قرار عاشقی اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه سلماسیها اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ۱۸۹ شب ایثار و مقاومت مردم لنگرود در میدان برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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