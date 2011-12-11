380 گشت خودرویی در طرح زمستانی پلیس راه اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ معراج ظهیری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه جمعی استان اردبیل اظهار داشت: برای راه اندازی و فعال سازی این تعداد گشت خودرویی بالغ بر 760 نیروی آموزش دیده پلیس به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این نیروها در محورهای درون و برون شهری و گردنه های برف گیر استان بویژه گردنه های "صائین" در محور نیر – سراب و "الماس" در محور خلخال – اسلام حضور خواهند داشت، افزود: علاوه بر این 95 تیم نیز این نیروها را پشتیبانی خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: همچنین در طرح پلیس زمستانی پلیس راه استان اردبیل بیش از شش پاسگاه ثابت و 12 ایستگاه سیار ایجاد شده است.

وی ابراز داشت: طرح انتظامی و ترافیکی زمستانی پلیس راه از 20 آذر ماه تا 25 اسفند با بسیج تمام امکانات و تجهیزات در گردنه ها و جاده های برف گیر استان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در این طرح تیمهایی متشکل از پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری و آتش نشانی مسئولیت تامین امنیت مسافران و رانندگان و مسافرتهای بین شهری را بر عهده خواهند داشت.

ظهیری کاهش حوادث و تلفات جاده ای در فصل زمستان را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: افزایش انضباط ترافیکی و ایمنی تردد وسایل نقلیه در مناطق برف گیر و روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به هنگام بارش نزولات آسمانی از دیگر اهداف اجرای طرح است.

وی رسیدگی سریع به تصادفات احتمالی، کمک و نجات مصدومین و در راه ماندگان، هماهنگی و همکاری با اکیپ های برف روبی و نمک پاشی، افزایش حضور موثر پلیس راه در محورهای کوهستانی و برف گیر، مقابله با حوادث غیر مترقبه در محورها، تامین امنیت و آرامش شهروندان مردم و... از دیگر هداف این طرح برشمرد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد با همدلی و هماهنگی دستگاههای ذیربط و عزم و اراده ماموران پلیس، این طرح با موفقیت اجرا و از تصادفات جاده ای پیشگیری و ایمنی سفر برای مسافران فراهم شود.

