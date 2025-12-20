به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه رزمایش ترافیکی انتظامی طرح زمستانی ۱۴۰۴ در استان خوزستان آغاز شد. سرهنگ سعید رحیمی ضمن تبریک هفته حملونقل و روز راهدار به رانندگان و راهداران، اظهار داشت: استان خوزستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و آبوهوایی نیازمند برنامهریزی متنوع برای محورهای مواصلاتی است.
وی افزود: در محورهای کوهستانی منتهی به چهارمحال و بختیاری از مسیر لردگان و تاراز به بازفت، شرایط برفی و برفگیر حاکم است و تیمهای پلیس با همراهی راهداری، اورژانس و هلالاحمر در این محورها مستقر هستند. خوشبختانه با همافزایی دستگاهها، در روزهای گذشته هیچ انسدادی در محورهای استان رخ نداده و تردد روان بوده است.
رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آمار تصادفات گفت: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی مربوط به کاربران ترافیک دروناستانی است. مهمترین عامل خطرساز، سرعتهای غیرمجاز و پرریسک است که پلیس با استفاده از دوربینهای هوشمند و همکاری مقام قضائی، خودروهای متخلف را شناسایی و برخورد قانونی میکند.
وی تصریح کرد: در طرح زمستانی بیش از ۲۰۰ تیم پلیس ساماندهی شدهاند تا در کنار دستگاههای خدماترسان، خدمات ایمنی و انتظامی به مردم ارائه دهند. خوشبختانه در آذرماه کاهش چشمگیر حوادث رانندگی ثبت شده و انتظار داریم این روند در سهماهه زمستان ادامه یابد.
سرهنگ رحیمی از رسانههای استان و رسانه ملی برای پوشش گسترده موضوعات ترافیکی در خوزستان قدردانی کرد و گفت: ارتباط نزدیک پلیس با رسانهها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ترافیک و ایمنی جادهای دارد.
