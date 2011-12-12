700 مگاوات توان تولید به شبکه سراسری پیوست

محمد نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دو واحد 250 مگاواتی و دو واحد 100 مگاواتی نیروگاه شهید رجایی که به منظور بازدیدهای دوره ای و تعمیرات نیمه اساسی از مدار تولید خارج شده بودند پس از اتمام بازدیدها مجددا به شبکه سراسری متصل شدند.

وی افزود: در ادامه برنامه های تعمیراتی واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی در نیمه دوم سال جاری واحدهای شماره دو و سه نیروگاه بخار هر یک با توان نامی 250 مگاوات پس از انجام تعمیرات نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای به ترتیب با انجام 707 و 423 فعالیت تعمیراتی با موفقیت به شبکه سراسری متصل شدند.

نیازی تصریح کرد: ترمیم و فرکتوری اطراف مشعل ها و داکت دود و رفع نشتی های دود در راستای ملاحظات زیست محیطی و همچنین اورهال چهار عدد والوهای اصلی توربین از اهم فعالیتهای انجام شده در برنامه های تعمیراتی واحدهای بخاری بود که هر یک از مراحل با موفقیت و طبق جدول زمانی پیش بینی به اتمام رسید.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی یادآور شد: فعالیت تولید برق واحدهای شماره ی دو و سه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیز هر یک با توان نامی 100 مگاوات به ترتیب با 433 و 250 فعالیت تعمیراتی پس از بازدید تجهیزات لیست شده متناسب با ساعت کارکرد واحدها و انجام کلیه پرمیت های موکول به شات دادن با تمام توان از سر گرفته شد.

وی بیان کرد: تمامی فعالیتهای تعمیراتی واحدهای شماره ی دو و سه نیروگاه بخار توسط شرکتهای تعمیرات اصفهان، قیطاسی، صنیر و گروه های تعمیرات نیروگاه شهید رجایی و برنامه های تعمیرات واحدهای دو و سه بخار سیکل ترکیبی در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق معاونت تعمیرات نیروگاه شهید رجایی و تحت نظارت گروه های معاونت مهندسی و برنامه ریزی این نیروگاه صورت گرفت.