طرح همگام با قرآن در مدارس گنبد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیاری در جلسه هماهنگی طرح نظارت بر آموزشهای مؤثر قرآنی در مدارس متوسطه این شهرستان، گفت: این طرح با هدف تعمیق بیشتر باورهای دینی و نیز انس بیشتر با قرآن در بین دانشآموزان این مقطع اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح از 4 ساعت درس دینی و قرآن در مقطع متوسطه، یک ساعت به آموزش و قرائت قرآن همراه با مفاهیم قرآنی اختصاص خواهد یافت.
علیاری اضافه کرد: در طرح همگام با قرآن که پیش از این در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی اجرا شده است، قبل از آغاز هر کلاس درس و براساس موضوع آن درس، چند دقیقه، آیاتی از قرآن توسط دانشآموزان یا دبیر قرائت و تفسیر میشود.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته نظارت بر فعالیتهای قرآنی و نیز طرح همگام با قرآن در مدیریت آموزش و پرورش و نیز ستادی با همین عنوان در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان تشکیل شود.
آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز دسه مقطع تحصیلی دارد که حدود 13 هزار نفر آن در مقطع متوسطه مشغول تحصیل هستند.
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