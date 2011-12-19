به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "مثل شیشه" به کارگردانی جواد مزدآبادی باپایان مراحل فنی آماده پخش از شبکه یک سیما میشود. احتمالا این مجموعه بعد از پخش سریال " تا ثریا" که به تازگی پخش آن آغاز شده است روی آنتن میرود.
سام درخشانی، زیبا بروفه، علیرضا اوسیوند، امیرغفارمنش، فقیهه سلطانی، حسن جوهرچی، هاله میرهادی، وحید شیخزاده و... بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند که به سفارش شبکه اول سیما و پلیس مواد مخدر ناجا تولید میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: وحید حسنزاده، مدیر تصویربرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری و مدیر تولید: مجتبی برهانی زاده، جانشین تولید: فریبرز پاخیزیان، طراح صحنه و لباس: مسعود اوسطی، برنامه ریز: حبیب قلیزاده، دستیار اول کارگردان: مهدی برگ نیل، جانشین تهیهکننده: سعید علیجانی.
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