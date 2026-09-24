https://mehrnews.com/x3d8RB ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6957734 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۳ پرچمداری مردم ولایی سلماس در دویست و هشتمین تجمع شبانه ارومیه - مردم ولایی سلماس در دویست و هشتمین موج شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6957734 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردمی در سنندج تجلی وحدت و مقاومت دویست و هشتمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابانها رزمایش دختران ورزشکار در اجتماع شبانه مردم آستارا همبستگی مردم و نیروهای مسلح رمز ایستادگی ایران دویست و هشتمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد موج ۲۰۸ به آزادشهر رسید؛ حضور دوباره مردم در اجتماع شبانه برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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