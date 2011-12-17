راهیابی 54 اصفهانی به مسابقات کشوری قرآن کریم اوقاف

حجتالاسلام حسین اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام نتایج سی و چهارمین دوره از مرحله استانی مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: در حال حاضر نفرات برتر این دوره از مسابقات در اصفهان مشخص شدهاند و توانمندی استعدادهای قرآنی موجود در سطح اصفهان مشخص شده است.
وی به برگزاری این مسابقات در دو رده سنی مختلف اشاره کرد و افزود: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در دو گروه سنی شکوفهها و بزرگسالان و به صورت جداگانه و در دو زمان متفاوت برای خواهران و برادران شرکتکننده اصفهانی برگزار شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به رشد کیفیت این برنامه فرهنگی تصریح کرد: نظاممند و قانونی بودن محور اصلی اجرای مسابقات قرآنی در اصفهان است و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در زمینه تربیت و پرورش 10 میلیون حافظ قرآن در سطح کشور از مهمترین اهداف و رسالتهای مسئولان این اداره در راستای اجرای این مسابقات محسوب میشود.
وی به اعلام نتایج این دوره از مسابقات در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در سی و چهارمین مرحله از برگزاری مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه 54 نفر از شرکتکنندگان اصفهانی به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتهاند.
اژدری با اشاره به اینکه شرکتکنندگان این مسابقات در رشتههای حفظ، قرائت و ترتیل به رقابت با یکدیگر پرداختهاند، تاکید کرد: در این دوره از مسابقات 18 نفر از خواهران و 36 نفر از برادران در دو گروه سنی شکوفهها و بزرگسالان به عنوان نفرات برتر شناخته شدهاند.
وی با اشاره به نفرات برتر خواهران شرکتکننده در بخش بزرگسالان اضافه کرد: معصومه صحرایی، مریم منصوریان و سمیه بقاییپور به ترتیب رتبههای نخست تا سوم رشته قرائت، هاجر توکلیان، بهتالسادات موسویزاده و مهری بابایی نفرات برتر در رشته ترتیل این مسابقات هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: عاطفه رفیع منزلت، ملیحه طالبیان و مریم جاننثاری در رشته حفظ کل، راضیه رحیمی، صفیه جوزدانی و رقیه مؤمنی در حفظ 20 جزء، ام هانیه خدمتکار، طیبه ایزدی و زهرا ستاری در حفظ 10 جزء و آمنهالسادات سلامهزاده، سکینه پورپرورش و مریم ایرانپور در رشته حفظ 5 جزء و در گروه سنی بزرگسالان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدهاند.
وی به نفرات برتر خواهران در گروه سنی شکوفهها اشاره کرد و گفت: زینب کریمپناه، زهرا علافچیان و معصومه خادمالحسینی در رشته قرائت، فاطمه مکوندی، رهرا مداحی و ریحانه مبینزاده در رشته ترتیل، صفا عسگری، امینه سادات عسگری و فاطمه نجفی در حفظ کل، مریم رضایی، زهرا توکل و فاطمه ربیعی در حفظ 20 جزء، فاطمه هزاره، عاطفه بهرامیان و فهیمه پوربافرانی در حفظ 10 جزء و زهرا کریمی، زینب امبنپور و مریم سادات فاطمی نفرات برتر این مسابقات هستند.
اژدری اظهار داشت: در بخش برادران نیز 36 نفر از شرکتکنندگان از سراسر استان و در دو گروه سنی شکوفهها و بزرگسالان به عنوان نفرات برتر به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتهاند.
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