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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

صابری:

پروژه جنگل کاری در 171 هکتار از اراضی خراسان شمالی در حال اجرا است

پروژه جنگل کاری در 171 هکتار از اراضی خراسان شمالی در حال اجرا است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از اجرای پروژه جنگل کاری، غنی سازی و توسعه جنگل در سطح 171 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی صابری اظهار داشت: هم اکنون پروژه جنگل کاری، غنی سازی و توسعه جنگل با بذر و نهال در سطح 171 هکتار از مناطق مستعد استان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه را در اراضی که دارای پتانسیل مناسب آب و خاک هستند تصریح کرد: هم اکنون این پروژه در سطح سه هکتار از منطقه چری شهرستان فاروج، 16 هکتار از منطقه کاکلی شهرستان شیروان، 22 هکتار از منطقه کوه بهار، 60 هکتار از منطقه سرای از توابع شهرستان گرمه و 70 هکتار از جنگل های جوزک و درکش شهرستان مانه وسملقان در حال اجرا است.

صابری با اشاره به اینکه در این اراضی گونه های جنگلی و بومی سازگار با اقلیم استان کشت می شود افزود: اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از محل طرحهای استانی و ملی در اراضی ملی برای این پروژه هزینه خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری 780هکتار از مناطق جنگل کاری شده سنوات گذشته در قالب طرحهای استانی، مدیریت منابع جنگلی و جنگل کاری توسعه فضای سبز، احداث و تجهیز پارک های جنگلی همچنین طرح ملی پیشگیری و مهار سیل گلستان، تحت عملیات آبیاری و مراقبت و نگهداری قرار گرفتند.

صابری با بیان اینکه خراسان شمالی در ناحیه اقلیمی خشک و نیمه خشک قراردارد، تصریح کرد: حفاظت و مراقبت از نهال های کاشته شده به منظور فرصت برای استقرار آنها در خاک و تجدید در سبز شدن از مهمترین دلایل اجرای عملیات یاد شده  در سال جاری بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان واکاری، حصارکشی و قرق، اصلاح تشتکها وگوده های برداشت شده، مبارزه و حافظت از صدمات حیوانات وحشی و پرندگان، مبارزه با آفات و بیماریها و آبیاری را از مهمترین اقدامات محافظتی این پروژه برشمرد.

 

کد مطلب 1487820

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