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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد

برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدارهای این هفته طی روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 8/10/90
* فرش آرا (علم و ادب) مشهد - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
* لبنیات ارژن شیراز - راه ساری، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* گیتی پسند اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 18:30، سالن پیروزی اصفهان
جمعه - 9/10/90
* صبای قم - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
* شهید منصوری قرچک - میثاق تهران، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک
* پرسپولیس تهران - فولاد ماهان اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن نفت اهواز

جدول رده بندی:
1- گیتی پسند اصفهان 41 امتیاز - تفاضل گل 38+
2- شهید منصوری قرچک 41 امتیاز - تفاضل گل 36+
3- فولاد ماهان اصفهان 35 امتیاز
4- صبای قم 30 امتیاز - تفاضل گل 13+
5- گسترش فولاد تبریز 30 امتیاز - تفاضل گل 5+
6- شرکت ملی حفاری ایران 27 امتیاز
7- پرسپولیس تهران 19 امتیاز
8- فیروز صفه اصفهان 18 امتیاز
9- میثاق تهران 16 امتیاز
10- شهرداری ساوه 15 امتیاز - تفاضل گل 10-
11- علم و ادب مشهد 15 امتیاز - تفاضل گل 11-
12- لبنیات ارژن فارس 15 امتیاز - تفاضل گل 23-
13- راه ساری 10 امتیاز
14- دبیری تبریز 7 امتیاز

کد مطلب 1491586

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