برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 8/10/90

* فرش آرا (علم و ادب) مشهد - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

* لبنیات ارژن شیراز - راه ساری، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* گیتی پسند اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 18:30، سالن پیروزی اصفهان

جمعه - 9/10/90

* صبای قم - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم

* شهید منصوری قرچک - میثاق تهران، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

* پرسپولیس تهران - فولاد ماهان اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران

* شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن نفت اهواز

جدول رده بندی:

1- گیتی پسند اصفهان 41 امتیاز - تفاضل گل 38+

2- شهید منصوری قرچک 41 امتیاز - تفاضل گل 36+

3- فولاد ماهان اصفهان 35 امتیاز

4- صبای قم 30 امتیاز - تفاضل گل 13+

5- گسترش فولاد تبریز 30 امتیاز - تفاضل گل 5+

6- شرکت ملی حفاری ایران 27 امتیاز

7- پرسپولیس تهران 19 امتیاز

8- فیروز صفه اصفهان 18 امتیاز

9- میثاق تهران 16 امتیاز

10- شهرداری ساوه 15 امتیاز - تفاضل گل 10-

11- علم و ادب مشهد 15 امتیاز - تفاضل گل 11-

12- لبنیات ارژن فارس 15 امتیاز - تفاضل گل 23-

13- راه ساری 10 امتیاز

14- دبیری تبریز 7 امتیاز