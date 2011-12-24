برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفته هفدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 8/10/90
* فرش آرا (علم و ادب) مشهد - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
* لبنیات ارژن شیراز - راه ساری، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* گیتی پسند اصفهان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 18:30، سالن پیروزی اصفهان
جمعه - 9/10/90
* صبای قم - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
* شهید منصوری قرچک - میثاق تهران، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک
* پرسپولیس تهران - فولاد ماهان اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن نفت اهواز
جدول رده بندی:
1- گیتی پسند اصفهان 41 امتیاز - تفاضل گل 38+
2- شهید منصوری قرچک 41 امتیاز - تفاضل گل 36+
3- فولاد ماهان اصفهان 35 امتیاز
4- صبای قم 30 امتیاز - تفاضل گل 13+
5- گسترش فولاد تبریز 30 امتیاز - تفاضل گل 5+
6- شرکت ملی حفاری ایران 27 امتیاز
7- پرسپولیس تهران 19 امتیاز
8- فیروز صفه اصفهان 18 امتیاز
9- میثاق تهران 16 امتیاز
10- شهرداری ساوه 15 امتیاز - تفاضل گل 10-
11- علم و ادب مشهد 15 امتیاز - تفاضل گل 11-
12- لبنیات ارژن فارس 15 امتیاز - تفاضل گل 23-
13- راه ساری 10 امتیاز
14- دبیری تبریز 7 امتیاز
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