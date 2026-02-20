مدیرکل هواشناسی کرمانشاه: پایداری جوی تا یکشنبه در کرمانشاه ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استقرار شرایط پایدار، از امروز تا روز یکشنبه پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود و طی این مدت دمای هوا نیز در اغلب نقاط استان تغییرات زیادی نخواهد داشت.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه با گذر امواجی ناپایدار از جو منطقه، علاوه بر کاهش نسبی دمای روزانه، شاهد ابرناکی آسمان و در برخی ساعات وزش باد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: این امواج ناپایدار در بعضی ساعات بارش‌هایی را نیز به همراه خواهند داشت که احتمال وقوع بارش‌ها در روز سه‌شنبه و به‌ویژه پنج‌شنبه بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با تأکید بر لزوم توجه شهروندان و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعیه‌های هواشناسی، خاطرنشان کرد: بررسی و پایش مستمر نقشه‌های پیش‌یابی در دستور کار قرار دارد و در صورت تغییر در الگوهای جوی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.