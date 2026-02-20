قرآن راهنمای عملی مقابله با نبرد حق و باطل در زندگی امروز است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مصطفی رمضانی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این شهرستان با تأکید بر کاربرد قرآن در زندگی روزمره، گفت که مواجهه با نبرد حق و باطل تنها محدود به عرصه نظامی نیست و در جنگهای اقتصادی، فرهنگی و شناختی نیز نمود دارد.
وی گفت: قرآن کریم باید از قفسهها بیرون آمده و در متن زندگی مردم جریان پیدا کند تا اهداف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امت اسلامی با محوریت آن شکل گیرد.
وی افزود: همه ما در میدان نبرد حق و باطل قرار داریم و هیچ فردی نمیتواند بیطرفی خود را اعلام کند؛ انتخاب ما بین حضور در صف حق یا باطل است و خداوند مسیر این انتخاب را از طریق قرآن روشن کرده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری با استناد به آیات قرآن اظهار داشت: سنت الهی مبارزه با ظلم و فساد از ابتدای خلقت تاکنون جریان داشته است و از حضرت آدم تا نوح، موسی، ابراهیم و پیامبر اکرم، نبرد حق و باطل همواره ادامه داشته و امروزه نیز با ویژگیها و خصلتهای جدید در عرصههای مختلف ادامه دارد.
وی درباره جنگ اقتصادی گفت: دشمنان با اعمال فشارهای اقتصادی، تحریمها و ایجاد تنگناها تلاش میکنند مردم را از دین و جریان حاکمیت دینی دور کنند.
رمضانی درباره جنگ شناختی توضیح داد: دشمنان با هدف وارونه نشان دادن واقعیتها، تغییر باورها و ایجاد شک و تردید در مبانی فکر دینی وارد عمل شدهاند و این مسئله نیازمند هوشیاری و برنامهریزی دقیق در عرصه شناختی و فرهنگی است.
وی همچنین به جنگ فرهنگی اشاره کرد و افزود: دشمن در تلاش است هویت دینی نسل جوان را تغییر دهد و آنان را از ارزشهای دینی و اسلامی دور کند و مقابله با این تهدید نیازمند تلاش مستمر فرهنگی و سرمایهگذاری در آموزش و ترویج دین در متن زندگی مردم است.
رمضانی با اشاره به آیات قرآن گفت: قرآن مسیر حق و باطل را برای جامعه روشن کرده است و انتخاب مسیر با خود مردم است. جامعه اسلامی باید با تکیه بر کلام الهی در تمامی عرصهها از حق دفاع کرده و جریان باطل را دفع کند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آگاهی از میدان نبرد حق و باطل و شناخت اهداف دشمن، به مسلمانان کمک میکند تا در عرصههای مختلف، از جمله نظامی، اقتصادی، شناختی و فرهنگی، با برنامهریزی و استراتژی مشخص عمل کنند و اجازه ندهند دشمن با ایجاد فقر، تردید و شبهه ارزشهای دینی جامعه را تضعیف کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرآن کریم راهنمای جاودان انسانها در همه زمانهاست و تمامی برنامهها، تصمیمها و اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فردی باید در چارچوب این کتاب الهی باشد تا جامعه اسلامی در میدانهای نبرد حق و باطل پیروز شود.
