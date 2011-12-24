به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین رحیمیان با اشاره به تاریخچه تشکیل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) اظهارداشت: دفتر تبلیغات اسلامی، نهادی حوزوی و آموزشی است که مأموریت خود را رفع نیازهای فکری و دینی از طریق بسط و تولید دانش و معرفت دینی، ایجاد زمینهی ارتقای پژوهش دینی، ایجاد بستر مناسب جهت بازسازی علوم انسانی با تکیه بر مبانی اسلامی برای رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه و تحکیم مبانی انقلاب اسلامی قرار داده است.



این استاد حوزه و دانشگاه افزود: موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) از جمله مراکز حوزوی و آموزشی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است که در راستای مأموریت‌های این نهاد مقدس تاسیس و مشغول فعالیت است.



تحقق منویات مقام معظم رهبری رسالت اصلی موسسه



رئیس موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تصریح کرد: این مؤسسه با نقش واسط فعال میان حوزه‌های علمیه با توجه به نیازهای دینی مردم و نظام اسلامی که رسالت اصلی خود را تحقق منویات رهبری، توسعه و تکمیل ظرفیت‌های آموزش‌های رسمی حوزه در راستای تعمیق و گسترش دانش و معرفت اسلامی و تبیین و گسترش باور، بینش و ارزشهای اسلامی و انقلابی قرار داده است.



وی با بیان این مطلب که این موسسه به عنوان مرکز تخصصی تاریخ اسلام و سپس مرکز علوم اسلامی از سال 1381 فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرده است، درباره اهداف تشکیل این موسسه گفت: تربیت عناصر علمی و توانمند برای پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه اسلامی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تربیت پژوهنده در علوم حوزوی و برخی از گرایش‌های علوم انسانی از جمله رویکردهای این موسسه است.



حجت الاسلام رحیمیان با بیان این مطلب هم اکنون تعداد زیادی از طلاب در این مرکز مشغول به تحصیل بوده و هر سال نیز صدها طلبه جدید به این مؤسسه مراجعه می کنند، اضافه کرد: افزایش توانمندی طلاب برای انجام دادن وظایف دینی، آمادگی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، احیای سنت‌های اصیل و آزموده آموزشی، پژوهشی و تربیتی دیرین حوزه، با رویکرد تقویت آرمان تحول، ارتقاء و توسعه تحصیلات عالی تخصصی حوزوی، با تأکید بر پژوهش محوری، تربیت محققان، مدرسان و متخصصان صالح، با توجه به نیازمندی‌های دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و دیگر مراکز حوزوی، دانشگاهی و طبقات اجتماعی مختلف کشور از جمله دیگر اهداف راه اندازی این موسسه است.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این موسسه با مجوز شورای عالی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم راه اندازی شده و با ویژگی‌های منحصر به فرد مشغول تربیت طلاب در تحصیلات تکمیلی است، ابراز داشت: این موسسه در بخشهای گوناگون رشته‌ها و دورههای مختلفی را برگزار می‌کند که در حال حاضر رشته‌هایی چون تاریخ اسلام سطح (2)، تاریخ اهل بیت(ع) سطح (3)؛ تاریخ تشیع سطح‌(3) و شیعه شناسی سطح (3) دوره‌های رسمی موسسه را در بر می‌گیرد.



این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: در سال جاری علاوه بر رشته های فعال سه رشته فقه سیاسی، حکمت و عرفان اسلامی و شیعه شناسی راه اندازی شده و در آینده نیز با توجه به نیازهای جامعه برای ایجاد رشته های جدید برنامه ریزی خواهد شد .



رئیس موسسه آموزش عالی عالی امام رضا(ع) حمایت از پایاننامه‌های حوزوی را بخش دیگری از فعالیت‌های این موسسه ذکر کرد و گفت: اندیشه معاصر مسلمانان، فقه سیاسی و حکمت و عرفان اسلامی از جمله دوره های این بخش به شمار می‌آید.



وی مرکز آموزش‌های آزاد را از بخش‌های دیگر وابسته به این موسسه عنوان کرد و گفت: در این مرکز نیز رشته‌هایی چون تربیت مبلّغ(عمومی، نقد وهابیت و سلفیه، عرفانهای نوظهور، آشنایی با مسیحیت)؛ هسته فرهنگی جوان؛ دانشافزایی شاعران و مداحان؛ تربیت مربی کودکان و نوجوانان؛ هنرهای ادبی؛ ؛ هنرهای تصویری؛ تربیت خطیب و تربیت مربی قرآن کریم برای طلاب تدریس می‌‌شود.



حجت الاسلام رحیمیان همچنین ابراز داشت: یکی نیازهای اساسی دانش پژوهان در حال حاضر توجه به امر پژوهش و تحقیق است که در همین راستا این موسسه نیز با رویکرد جدیدی در جهت توانمند سازی طلاب در این عرصه برنامه ریزی نموده وامیدواریم بتوانیم با اجرای این برنامه ها قدرت پژوهشی طلاب را افزایش دهیم.



رئیس موسسه آموزش عالی عالی امام رضا(ع) در بخش پایانی سخنان خود گفت: باتوجه به فرصتی که در این موسسه برای تحصیل طلاب فراهم شده است از دانش پژوهان انتظار می رود که ازاین فرصت بوجود آمده نهایت بهره را برده و با حفظ ارزش‌های اصیل و سنتی حوزه در راستای تبلیغ و ترویج علوم اهل بیت(ع) گام بردارند.

