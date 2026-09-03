به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر آموزش و پرورش در این دیدار گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد این مجموعه در شرایط کنونی کشور ارائه کرد و برنامه‌های انجام شده در حوزه تعلیم و تربیت را تشریح کرد. کاظمی ارتقای سطح تربیتی دانش‌آموزان را نیازمند پی‌ریزی برنامه‌های فرهنگی از مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی دانست و اقدامات صورت گرفته در این زمینه را تشریح کرد. دولت در شرایط خاص کشور امور را پیگیری کرده است آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد دولت چهاردهم در پیگیری امور کشور، به‌ویژه در شرایط خاص، از تلاش‌های دولتمردان قدردانی کرد. وی اصلاح جامعه را در گرو ارتقای سطح کیفی آموزش و تربیت دانست و نقش‌آفرینی آموزش و پرورش را در این عرصه ضروری و اثرگذار عنوان کرد. آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی حجاب اثرگذار است این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه از فعالیت‌های سعید محمدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، و برنامه‌های تعلیم و تربیت استان در حوزه عفاف و حجاب دانش‌آموزان تقدیر کرد. آیت‌الله فاضل لنکرانی آموزش و پرورش را نهادی کلیدی در فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف در کشور دانست و اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزه‌های دینی در مدارس را قابل توجه ارزیابی کرد.