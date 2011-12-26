جدول شهریه های پردیس بین المللی ارس/ جذب دانشجوی جدید در 15رشته

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در این دوره تا 20 دی ماه فرصت دارند مدارک خود را برای این پردیس ارسال کنند.

جزئیات دوره

محتوای آموزشی برنامه های پردیس بین المللی ارس مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز و تعداد واحد مورد نیاز برای دانش آموختگی و دریافت مدرک طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

گذراندن دروس جبرانی مورد نیاز براساس تشخیص پردیس بین المللی ارس برای دانشجویان الزامی و طول مدت تحصیل در این دوره حداقل 2 سال تحصیلی و حداکثر 3 سال تحصیلی است.

اسامی رشته های مورد پذیرش

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، با ایجاد ظرفیت 325 نفری در دوره کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی کشاورزی، زبان انگلیسی، حقوق، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، مدیریت، مهندسی عمران، علوم کامپیوتر، نانوفناوری، سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با دو گرایش مخابرات طبیعی و هواشناسی ماهواره ای، علوم دامی و زمین شناسی دانشجو می پذیرد.

جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس

مجموعه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه دروس نظری شهریه پروژه و واحدهای عملی شهریه پایان نامه علوم انسانی 12.000.000 ریال 1.000.000 ریال 1.200.000 ریال 1.800.000 ریال علوم پایه 12.500.000 ریال 1.000.000 ریال 1.250.000 ریال 1.800.000 ریال فنی و مهندسی 13.000.000 ریال 1.000.000 ریال 1.300.000 ریال 1.800.000ریال کشاورزی 13.500.000 ریال 1.000.000 ریال 1.350.000 ریال 1.800.000 ریال

مبالغ پرداختی شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسی، اسکان، ایاب و ذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد بود.

این دانشگاه اعلام کرد در صورت انصراف، حذف ترم و اخراج دانشجو، مبلغ دریافتی از بابت شهریه تحصیلی مسترد نخواهد شد.

پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال های تحصیلی الزامی است حتی اگر دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

پس از انتخاب پایان نامه و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال های بعد باید ثبت نام کرده و شهریه ثابت را پرداخت کند.