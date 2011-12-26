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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

طی ارزیابی سازمان دارالقرآن/

موسسه قرآنی باب الحوائج سمنان برتر شد

موسسه قرآنی باب الحوائج سمنان برتر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از انتخاب موسسه قرآنی باب الحوائج(ع) سمنان با عنوان موسسه منتخب این استان در سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: ارائه گزارش، همکاری در برگزاری دوره های تخصصی، تعامل با سایر موسسات قرآنی، شرکت در برنامه ها و جلسات اداره و تلاش و جدیت در راستای اجرای اهداف سازمان دارالقرآن الکریم در امر ترویج  و گسترش فرهنگ قرآنی از معیارهای  انتخاب این موسسه به عنوان موسسه برتر بوده است.

وی تصریح کرد: جامعه ما و نسل جوان نیاز مبرم به آموختن آموزه های قرآن و درک ارزش های اهل بیت(ع) دارد که این نیاز را باید موسسات قرآنی که وظیفه ترویج علوم قرآنی را به عهده دارند مرتفع کنند.

تقوی نیا اظهار داشت: هدایت و صلاح و رستگاری مردم در پیمودن راه انبیاء، امامان معصوم(ع) و سیره عملی آنان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ابراز امیدواری کرد، با حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی، مذهبی و قرآنی این گونه موسسات زمینه افزایش توانمندی آنان در اجرای برنامه ها بیش از پیش تقویت شود.

شش موسسه قرآنی در سمنان مشغول انجام فعالیت های فرهنگی و قرآنی هستند که موسسه قرآنی باب الحوائج سمنان یکی از موسسات برتر است که در زمینه برگزاری دوره های تخصصی  قرآن کریم فعالیت مستمر دارد.

کد مطلب 1493386

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