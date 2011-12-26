موسسه قرآنی باب الحوائج سمنان برتر شد

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با مهر افزود: ارائه گزارش، همکاری در برگزاری دوره های تخصصی، تعامل با سایر موسسات قرآنی، شرکت در برنامه ها و جلسات اداره و تلاش و جدیت در راستای اجرای اهداف سازمان دارالقرآن الکریم در امر ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی از معیارهای انتخاب این موسسه به عنوان موسسه برتر بوده است.

وی تصریح کرد: جامعه ما و نسل جوان نیاز مبرم به آموختن آموزه های قرآن و درک ارزش های اهل بیت(ع) دارد که این نیاز را باید موسسات قرآنی که وظیفه ترویج علوم قرآنی را به عهده دارند مرتفع کنند.

تقوی نیا اظهار داشت: هدایت و صلاح و رستگاری مردم در پیمودن راه انبیاء، امامان معصوم(ع) و سیره عملی آنان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان ابراز امیدواری کرد، با حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی، مذهبی و قرآنی این گونه موسسات زمینه افزایش توانمندی آنان در اجرای برنامه ها بیش از پیش تقویت شود.

شش موسسه قرآنی در سمنان مشغول انجام فعالیت های فرهنگی و قرآنی هستند که موسسه قرآنی باب الحوائج سمنان یکی از موسسات برتر است که در زمینه برگزاری دوره های تخصصی قرآن کریم فعالیت مستمر دارد.