محمد باقر ذوالقدر صبح دوشنبه در همایش جرم جنایی با بیان تعریفی از جرم گفت: جرم و آسیب تا حدی برای جامعه قابل تامل است و اینکه تصور کنیم در جامعه ای جرم وجود ندارد یک رویا است.

وی افزود: جرایم در دوران ما رو به گسترش است و آمار جرائم در جهان و در کشور ما روند افزاینده ای به خود گرفته است و این یک حقیقت اجتناب ناپذیر است.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: غلبه فرهنگ لیبرالی و سرمایه سالاری غرب در جوامع، رشد سریع فناوریهای جدید و مافیای جرم که به دنبال منافع است از مهمترین دلایل تولید جرم در جامعه است. بشر در برخورد با پدیده جرم چندین رویکرد را تجربه کرده است که نخست رویکرد انفعالی یا همان مجازات است. رویکرد دیگر رویکرد کنشگرانه است و رویکرد آخر رویکردی ترکیبی است که آن هم جلوگیری از وقوع جرم است.

ذوالقدر افزود: رویکرد سوم که همان پیشگیری از وقوع جرم است یک کار فراگیر و فرا قوه است. هرچند که پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است ولی به واقع قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی در این خصوص موفق شود و باید این اقدام به صورت ملی انجام شود. برای همین لایحه ای با عنوان پیشگیری از وقوع جرم در مجلس مورد مطالعه قرار گرفت که هم اکنون در تشخیص مصلحت نظام است که با تصویب آن این مشکلات برطرف می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید مدیریت شود گفت: انتظار ما مدیریت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم است که یکی از پیش نیازهای این مدیریت محیط شناسی است. مدیریت راهبردی بر این اصل پایدار است که در محیطی پویا و متغییر به آن عمل شود.

ذوالقدر گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم شناخت جرم و شناخت صورتهای مختلف جرم الزامی است. به عنوان نمونه در قدیم جرائم سایبری تعریف نشده بود ولی امروز این جرم نو ظهور وارد دنیا شده است و این شناخت مداوم جرم یکی از پیش نیازهای اصلی برای پیشگیری از وقوع جرم است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: شناسایی علل و عوامل بزه یکی دیگر از پیش نیازهای پیشگیری از وقوع جرم است که شناخت این علل بسیار در بحث پیشگیری موثر است.

ذوالقدر افزود: چندین مرجع رسمی برای مدیریت پیشگیری از جرائم می توان تعریف کرد. نخست مرجع رسمی مانند پلیس و سازمان بازرسی (در مرحله کشف و شناسایی جرم)، دوم دادگستریها و نهادهایی مانند پزشکی قانونی، سازمان زندانها است که منابع آمار جنایی یا جرائم دیگر قلمداد می شوند.

وی اظهار داشت: البته در این خصوص طبقه بندی اطلاعات هم اهمیت دارد تا دستگاههایی که نیاز به این اطلاعات دارند بتوانند استفاده کنند.