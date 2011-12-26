معمای رویت نور اسرارآمیز در آسمان آلمان حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دقیقاً در ساعت 17:30روز 24 دسامبر تلفنهای مراکز فوریتهای پلیس در بسیاری از مناطق آلمان به صدا درآمد. به طوریکه در مدت 10 دقیقه در حدود 60 تماس در این مراکز ثبت شد.

افرادی که با پلیس تماس می گرفتند مدعی بودند که نور اسرارآمیزی را در آسمان رویت کرده اند. به اعتقاد عده ای از آنها این نور مربوط به ستاره دنباله داری است که تولد مسیح را پیشگویی کرده و بنابراین در شب کریسمس بار دیگر در آسمان دیده شده است. درحالی که به اعتقاد بعضی دیگر نور متعلق به یک فضاپیمای بیگانه فضایی (یوفو) بوده است.

یک عکاس آلمانی به نام "جنز بورخرز" نیز موفق شده بود از این نور عکسبرداری کند.

براساس گزارش جرمنی تودی، اکنون سخنگوی مرکز هوا فضای آلمان با تائید رویت این نور طی اطلاعیه ای این معما را حل کرد.

درحقیقت به نظر می رسد این نور که نه تنها در نواحی مختلف آلمان بلکه در بسیاری دیگر از نقاط اروپا از جمله بلژیک، فرانسه و هلند نیز دیده شده است، حاصل انفجار ناشی از سقوط ماهواره ارتباطی نظامی "مِریدیان" و موشک سایوز 2 بود که در نزدیکی شهر "توبولسک" در سیبری سقوط کرد.