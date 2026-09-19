صنعا: جامعه جهانی با اقدامات داعشی سعودی مقابله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات جنایتکارانه داعشی که رژیم سعودی در یمن به آن متوسل شده است، ایجاب می‌کند که جامعه بین‌المللی مسئولیت خود را در این زمینه بر عهده بگیرد.

در این بیانه آمده است: این اقدامات یادآور کارهایی است که رژیم سعودی در گذشته در بسیاری از کشورهای منطقه، به ویژه یمن، عراق و سوریه انجام داده است.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: یمن حق مشروع دارد که به هرگونه تحرک داعش گونه سعودی که امنیت و ثبات آن را هدف قرار می‌دهد، پاسخ دهد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: هیاهویی که پس از هرگونه پاسخ مشروع یمنی از سوی برخی رژیم‌ها به پا می شود، پوششی برای تحرکات داعش گونه سعودی فراهم می‌کند و به این تحرکات مشروعیت می‌بخشد.