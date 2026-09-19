به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر شنبه در ستاد راهبری تصادفات خراسان جنوبی با اشاره به آمار جانباختگان حوادث رانندگی در استان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹۲ نفر در تصادفات خراسان جنوبی جان خود را از دست دادهاند و باید برای بررسی علل افزایش تصادفات، اقدامات ویژهای انجام شود.
وی افزود: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری باید کمیتهای ویژه با هدف شناسایی دقیق عوامل افزایش تصادفات در استان تشکیل دهد و دستگاههای مسئول نیز برای کاهش این آمار، برنامه عملیاتی ارائه کنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هیچ توجیهی برای افزایش تصادفات پذیرفته نیست، گفت: از ابتدای مهرماه و دستکم به مدت یک ماه باید طرحی مشابه طرح نوروزی با هدف کاهش تصادفات در محورهای استان اجرا شود.
هاشمی ادامه داد: در قالب این طرح، نیروهای راهداری، دهیاریها، خودروهای امدادی و پلیس با روشن کردن چراغهای خودروهای خود در محورهای استان حضور و استقرار بیشتری داشته باشند تا حضور دستگاههای مسئول برای رانندگان محسوس باشد.
وی با اشاره به احتمال کمبود تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح بیان کرد: در صورت نیاز باید برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز از ظرفیت دستگاههای ملی استفاده و موضوع از طریق مکاتبه با تهران پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر فعال شدن ستادهای راهبری تصادفات در سطح شهرستانها، شهرها و روستاها تأکید کرد و گفت: فرمانداران و دهیاران باید جلسات مربوط به راهبری تصادفات را برگزار و مسائل و نقاط حادثهخیز حوزه خود را به صورت ویژه بررسی کنند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ رانندگی قانونمدار افزود: باید برای رانندگان قانونمدار نیز بستههای تشویقی پیشبینی شود تا رفتارهای صحیح ترافیکی در جامعه تقویت شود.
وی با بیان اینکه اقدامات دستگاههای اجرایی در مهرماه باید هدفمند و نتیجهمحور باشد، گفت: هدفگذاری باید به گونهای باشد که در پایان این بازه زمانی شاهد کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در استان باشیم.
استاندار خراسان جنوبی همچنین خواستار توجه به شرایط خاص استان در ارزیابیهای ملی شد و اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد استانها در حوزه تصادفات باید وسعت جغرافیایی و شرایط خاص هر استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی در ادامه بر ساماندهی مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی استان تأکید کرد و گفت: وضعیت این مجتمعها نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و برای ارتقای خدمات و افزایش ایمنی آنها اقدامات لازم انجام شود.
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