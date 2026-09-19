هشدار هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در استان تهران هشدار داد و اعلام کرد: روز یکشنبه (۲۹ شهریور) در مناطق مرکزی، نیمه‌غربی و جنوبی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

براساس هشدار سازمان هواشناسی، در پی فعالیت این سامانه جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد.

همچنین احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش موقت دید و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران پیش‌بینی شده است. انتقال موقت گرد و خاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان نیز دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای و تردد در جاده‌های کوهستانی توصیه کرده و بر اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی تأکید کرده است.

همچنین توصیه شده از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیمای سبک و نیز تردد و توقف در مجاورت درختان و سازه‌های ناتمام خودداری شود.

براساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گرد و خاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست نیز ضروری است.