به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز (شنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود، بر اهمیت تداوم بی‌ وقفه تأمین انرژی تأکید کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در این بیانیه اضافه کرد: اسحاق دار با توجه به پیامدهای آن برای زنجیره‌ های تأمین جهانی، بر لزوم تضمین عبور ایمن کشتی‌ ها تأکید کرد.

اسلام آباد در این بیانیه افزود: وزیر امور خارجه تصریح کرد که گفتگو و دیپلماسی، راهکار تضمین صلح و ثبات در منطقه است.