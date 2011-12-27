مرکز گسترش، فارابی و سینمای جوان سه بازوی مکملند

هاشم میرزاخانی؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران ضمن بیان این مطلب در توضیح کم و کیف فعالیت انجمن سینمای جوان در کنار سایر نهادهای سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بنیاد سینمایی فاربی، انجمن سینمای جوان و و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سه بازوی مکمل در انجام فعالیت های اجرایی سینمای ایران هستیم وهرگونه خدشه ای که به فعالیت های هریک از مراکز وارد شود ماهیت سینمای ایران دچار لطمه می شود. هریک از نهادهای سینمایی در جهت فرهنگسازی قدم برمی دارد از این رو هیچ یک از این نهادها ارجحیتی بر دیگری ندارد.

انجمن سینمای جوان ایران ریشه دارترین نهاد سینمایی است

وی در ادامه افزود: انجمن سینمای جوان ایران به عنوان قدیمی ترین و ریشه دارترین ارگان در عرصه فیلم کوتاه و مستند فعالیت کرده است و نقش مهمی در شناساندن استعدادهای جوان فیلمساز و پرورش آنها داشته است. در این راستا اغلب سینماگران جوان که اکنون در حوزه های مختلفی چون کارگردانی، تصویربرداری و یا حتی بازیگری فعالیت می کنند آموزش دیده این انجمن هستند و در عرصه گوناگون سینمای کشور مشغول به کار هستند. در این بین مقوله سینمای مستند هم از این قاعده مستثنی نیست و اغلب فیلمسازانی که هم اکنون با مرکز گسترش مستند و تجربی به عنوان یک پایگاه تخصصی سینمای مستند فعالیت می کنند درس آموخته انجمن سینمای ایران هستند. از این رو فعالیت های این دو نهاد تقابلی با یکدیگر ندارند و خوشبختانه مجموع فعالیت های انجمن سینمای جوان در طول سالها فعالیت نشان داده که این انجمن در همه فعالیت های خود پییشرو بوده است.

مدیر عامل انجمن سینمای جوان در ادامه صحبت های خود با مثبت ارزیابی کردن نمایش فیلم های کوتاه در سینما آزادی گفت : نمایش فیلم کوتاه همواره یکی از موارد نقد و اعتراض فیمسازان این حوزه بود است چراکه این فیلمسازان فیلم های خود را با دقت و ظرافت انجام می دادند ولی متاسفانه تعداد زیادی از آثار تولید شده در سال همیشه در آرشیو فیلمسازان و تهیه کنندگان انباشته می شد محلی برای عرضه ونمایش آنها وجود نداشت. حتی در جریان مقوله بازرگانی و مذاکره برای فروش فیلم قرار نمی گرفت؛ ولی در ادامه برنامه ریزی های مختلفی که در انجمن سینمای جوان انجام دادیم مجموع فعالیت های خود از جمله آموزش ، تولید و نمایش فیلمهای کوتاه را شروع کردیم. تمام توان خود را گذاشتیم تا این فیلم ها نمایش داده شود و به واقع جایگاهی را که باید دریافت می کرد را به نوعی کسب کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد و شاهد بودیم که در جشنواره های مختلف فیلمسازان و علاقمندان به سینمای فیلم کوتاه ایستاده فیلم می دیدند.

در صورت استقبال فیلم کوتاه اکران می گیرد

وی در ادامه افزود: به دنبال این استقبال بود که مدیریت و بخش اجرایی این انجمن به عنوان برگزار کننده در صدد برآمدیم تا فضایی ایجاد کنیم تا در فرصت های محدودی که دست می دهد فیلم های کوتاه را نمایش دهیم. در واقع نمایش این فیلم ها قولی بود که به فیلمسازان داده بودم و باید این وعده اجرایی می شد. از همین رو برای برگزاری بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران مجموع سالن های سینما آزادی را در اختیار گرفتیم و این اتفاق فصل نوینی در انجام فعالیت های انجمن سینمای جوان بود؛ چراکه این اتفاق باعث شد که مهمانان بین الملل انجمن در یک سینمای استاندارد آثار فیلم کوتاه را ببینند.

میرزاخانی در ادامه افزود: البته پیش از این سالن سینما سپیده را نیز دیده بودیم اما به دلیل موقعیت جغرافیای نامناسبی که دارد و همچنین عدم استقبالی که در اکران نمایش مستندهای مرکز گشترش و مستند و تجربی از آن شده بود، تصمیم گرفتیم با دوستان در مجموعه سینما آزادی وارد مذاکره شویم تا مجموع آثاری که به بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته بود را نمایش دهیم؛ به این ترتیب که از بین 4200 فیلمی که از ایران و 105 کشور جهان به دبیرخانه جشنواره رسیده بود، 178 فیلم به مسابقه ملی و 107 فیلم به بخش بین الملل این جشنواره راه یافته بود. من این قول را به فیلمسازان فیلم کوتاه داده ام که اگر نمایش فیلم هایی از این دست با استقبال مواجه شود به این سمت خواهیم رفت که حتی در تمامی ایام روز برای نمایش فیلم کوتاه اکران بگیریم به این امید که روزی برسد که فیلم کوتاه و مستند مانند فیلم های بلند نمایش داده شود و علاقمندان این حوزه بیش از پیش به سالن های سینما آیند.

سینما آزادی باید پاتوق فرهنگی فیلمسازان فیلم کوتاه شود

وی در پاسخ به این نکته که هدف از نمایش فیلم های کوتاه و مستند در سالن های ویژه تبدیل شدن به پاتوق فرهنگی است و چرا سالن های سینمایی که فیلم کوتاه نمایش داده می شود به پاتوق تبدیل نمی شوند گفت: انجمن سینمای جوان و یا هر مرکز فرهنگی دیگر به عنوان متولی و مسئول وظیفه داریم که شرایطی فراهم کنیم تا فیلم کوتاه و مستند و سایر محصولات فرهنگی نمایش داده شود وحال اینکه ادامه این روند و تبدیل شدن این مرکز به پاتوق به عهده خود فیلمساز است من اینکه برای تبدیل شدن یک مرکز سینمایی به پاتوق فرهنگی علاوه بر فراهم بودن شرایط خود فیلمسازان هم باید علاقه و اهمیتی به موضوع نشان دهند.

مدیر عامل انجمن سینمای جوان در پاسخ به این سئوال که چرا جلسه های نقد و بررسی برگزار نمی شود گفت: برگزاری نشست های نقدر و بررسی در شرایط فعلی از اولویت های ما محسوب می شود از این روبرای برگزاری این نشست قول هایی هم داده ایم که اگر استقبال از نمایش فیلم ها در سالن سینما رخ دهد در صدد هستیم که ماهی یک بار را به بررسی آثار برتر اختصاص دهیم و قطعا از سرشناسان حوزه نقد هم دعوت خواهیم کرد تا آثار را به درستی نقد کنند؛ کما اینکه در گذشته هم این جلسات برگزار شده است. در جشنواره بیست و هشتم فیلم کوتاه تهران از طهماسب صلح جو به عنوان منتقد آثار ارسال شده به بخش مسابقه دعوت کردیم و ایشان هم طی جلسه های متعدد فیلم ها را نقد و بررسی می کرد؛ برگزاری نشست های نقد و بررسی جز وظایف ذاتی ما است .

فیلم کوتاه به رسانه ملی می رود

وی در ادامه صحبت های خود به نمایش فیلم های کوتاه در تلویزیون اشاره کرد و گفت: بحث فرهنگسازی در عرصه نمایش فیلم کوتاه و مستند یکی از مهمترین اهداف دراز مدت انجمن سینمای جوان است و یکی از عناصر این فرهنگسازی نمایش فیلم های کوتاه از رسانه ملی است برهمین اساس مذاکره هایی را با شبمه چهارم سیما انجام داده ایم. در حال حاضر مشغول پیش تولید یک برنامه تلویزیونی هستیم که در این مجموعه تلویزیونی که هفته ای سه بار روی آنتن می رود، بهترین فیلم های کوتاه با جلسه های نقد و بررسی برگزار می شود. امیدوارم با آغاز این روند آشتی بین خانواده ها و فیلم کوتاه برقرار شود چرا که معتقدم اگر خانواده ها از فیلم کوتاه استقبال کنند ظرفیت ها به شکل مطلوب افزایش داده می شود. از همین رو رسانه ملی در جهت این فرهنگسازی قدم بزرگی برداشته است و خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است.

میرزاخانی در پایان در پاسخ به این نکته که یکی از عوامل آموزش در عرصه فیلم کوتاه، نمایش آثار کوتاه و مستند بزرگان این نوع سینما در این عرصه است، چرا آثار هنرمندان بزرگ در عرصه تولید فیلم کوتاه و مستند پخش نمی شود گفت: این اتفاق در جشنواره های پیشین رخ داده است به این ترتیب که بخشی با عنوان "بهترین بهترین ها" ایجاد کردیم. این بخش نمایش برگزیدگان جشنواره اول فیلم کوتاه تهران تا جشنواره بیست و ششم بود که این فیلم ها نمایش داده شد فیلمسازان دعوت شدند و جلسه های مختلفی با موضوع فیلم کوتاه نیز برگزار شد اما اگر استقبال از این فیلم ها در سینما آزادی صورت گیرد قطعا نمایش فیلم های بزرگان سینمای کوتاه و مستند را نیز خواهیم داشت.