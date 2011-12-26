افتتاح غرفه محصولات سبز برای اولین بار در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد در مراسم راه اندازی غرفه محصولات سبز در بازارچه میوه و

تره بار گلدشت معالی آباد گفت: محصولات عرضه شده در غرفه محصولات سبز در یکی از جنوبی ترین نقطه های استان یعنی فراشبد تولیدشده که با واقعی شدن قیمت کود شیمیایی، کود کمپوست در حال باز کردن جای خود در اراضی کشاورزی و باغات است که این امر بهترین زمینه برای تولید محصولات سبز است.

وی عمده ترین فعالیتها و برنامه های سازمان جهادکشاورزی فارس در راستای تولید محصول سالم را برنامه مدیریت تلفیقی آفات(IPM)، مدیریت ماده آلی خاک، اجرای طرح کشاورزی حفاظتی، اجرای طرحهای آموزشی و آزمایش محصولات تولیدی در آزمایشگاه برای تعیین بقایای سموم بر روی محصولات کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به برنامه سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز برای راه اندازی شش بازارچه عرضه میوه و تره بار در آینده نزدیک، گفت: آمادگی داریم در این بازارچه ها از طریق اتحادیه های تولید، محصولات کشاورزی را بدون واسطه از تولید کننده برسانیم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی فارس نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه محصولات عرضه شده در این غرفه دارای گواهی سلامت هستند، افزود: در فاز نخست تولید محصولات سبز، گوجه، خیار، کدو، پرتقال، لیمو شیرین، لیمو خارگی، نارنگی، سیب، پیاز و قصب گواهی سلامت گرفتند و ظرف پنج سال آینده 25 درصد از محصولات کشاورزی فارس بدون استفاده از کود شیمیایی و سم، تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

کاظم مصلایی با بیان اینکه به محصولاتی که به این شیوه تولید می شوند لقب "محصول سبز" را داده ایم، یادآور شد: اگر به این محصولات واژه"سالم" اطلاق شود تصور عامه مردم این می شود که دیگر محصولات عرضه شده در بازار ناسالم اند در حال که اصلاً این چنین نیست بلکه در تولید محصولات سبز، نظارت بیشتری صورت می گیرد.

وی با اشاره به فعالیتهای سازمان جهادکشاورزی فارس برای حذف مواد شیمیایی از چرخه تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: حذف هواپیمای سم پاش، حذف 42 سم خطرناک، مبارزه بیولوژیک با عوامل بیماری زا از طریق کفشدوزک، زنبور، باکتری سفید و .... و در نهایت کاهش مصرف سموم شیمیایی از جمله این اقدامات است.

وی اظهار امیدواری کرد با فرهنگ سازی در خصوص استفاده از محصولات سبز مردم به جای آنکه به دنبال پرتقال مصری، سیر چینی، انجیر هندی و ... باشند خواهان خرید محصولات سبز شوند.

رمضان امینی معاون اجرایی شهرداری شیراز هم اظهار داشت: در سال جاری درشش نقطه از شیراز، بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار با هدف دسترسی آسان تر مردم به مایحتاج روزانه خود، کوتاه کردن دست واسطه ها و حمایت از تولید کننده ایجاد شد و این آمادگی را داریم تا غرفه های ایجاد شده در این بازارچه ها را به دست تولیدکنندگان بسپاریم.

وی از راه اندازی اولین میدان در دست طراحی عرضه گل تا اردیبهشت ماه درشیراز خبر داد و اظهار امیدواری کرد: به جای آنکه گل های تولیدی فارس به تهران رفته و با قیمت های چند برابری دوباره وارد بازار شیراز شود، این گل ها در همین شهر به مرحله بازار رسانی برسد.

امینی اضافه کرد: همچنین در پی آن هستیم تا در20 نقطه شیراز کیوسکهای عرضه گل ایجاد کنیم و گلها را با قیمت پایین تری به دست مردم برسانیم.