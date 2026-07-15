ایجاد بازار عرضه مستقیم میوه و تره بار در سمنان؛ ۱۲ غرفه پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری سمنان به اجرای دستور استاندار سمنان برای ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، مقدمات راهاندازی بازار عرضه مستقیم میوه و ترهبار در میدان معلم فراهم شده و فرآیند واگذاری غرفهها بهزودی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه ۱۲ غرفه برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در این بازارچه پیشبینی شده است، افزود: فراخوان واگذاری غرفهها طی روزهای آینده منتشر خواهد شد و اولویت بهرهبرداری با تولیدکنندگان است تا محصولات بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
فرماندار سمنان با اشاره به دلایل تأخیر در افتتاح این بازارچه خاطر نشان کرد: همزمانی برنامههای مرتبط با ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» و همچنین طی شدن مراحل قانونی و اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر، موجب شد افتتاح این مجموعه در زمان پیشبینیشده انجام نشود.
صمیمیان با تأکید بر اینکه بازارچه میدان معلم تا دهم مردادماه به بهرهبرداری میرسد، ادامه داد: این مجموعه با بیش از ۳۰۰ مترمربع زیربنا، امکان عرضه مستقیم میوه و ترهبار با قیمت مناسب را برای شهروندان فراهم میکند.
وی از توسعه این طرح در سطح شهر نیز خبر داد و افزود: ۱۱ واحد عرضه مستقیم دیگر در نقاط مختلف سمنان پیشبینی شده که تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری خواهند رسید و شبکه توزیع مستقیم محصولات کشاورزی در شهرستان تکمیل میشود.
فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از میوه و محصولات فصلی مورد نیاز استان در داخل سمنان تولید میشود.
صمیمیان یادآور شد: با هماهنگی میان فرمانداریهای استان، تبادل محصولات کشاورزی میان شهرستانها انجام خواهد شد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، نیاز بازار نیز با قیمت مناسب تأمین شود.
وی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح رحذف واسطهها، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و فراهم کردن دسترسی آسان شهروندان به محصولات تازه، باکیفیت و با قیمت مناسب است.
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