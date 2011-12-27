به گزارش خبرگزاری مهر، دورههای تفسیر قرآن روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۹ صبح با هدف افزایش فهم عمومی مردم نسبت به آموزههای قرآنی توسط حجت الاسلام فقیهی در شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود.
همچنین کلاسهای شرح نهج البلاغه نیز از شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح با حضور حجت الاسلام رضا محمدی در ضلع غربی شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود.
لازم به ذکر است علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و شرکت در این دورهها هر روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به اداره مخاطبان عمومی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (ع) در شبستان نجمه خاتون (ع) مراجعه کنند.
یادآور می شود: جلسات تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه ویژه خواهران و برادران برگزار می شود.
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