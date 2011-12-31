درخواست بازیگر "ظهور سیاره میمون ها" از اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، فرانکو به تازگی از مسوولان اکادمی جایزه اسکار خواسته تا تلاش‌های اندی سرکیس را برای بازی به گفته وی درخشان او در فیلم پر هزینه "سیاره میمون‌ها" در نظر بگیرند.

وی دراین باره گفته است که اندی سرکیس برای جایزه بهترین بازیگر می‌تواند از الویت‌های نخست اکادمی اسکار باشد، زیرا به اعتقاد من نادیده گرفتن وی برای بازی درخشانش در"ظهور سیاره میمون‌ها" شرم‌آور است.

فرانکو همچنین گفته که هیچ بازیگر دیگری در دنیا نمی‌توانست مانند سرکیس با این کیفیت در این فیلم بازی کند.

جیمز فرانکو، فریدا پینتو، جان لیتگو، برایان کاکس و اندی سرکیس در پروژه 93 میلیون دلاری "ظهور سیاره میمون‌ها" بازی کردند. داستان این فیلم در فرانسیسکو دوران معاصر روی می‌دهد و درباره میمون‌های جهش یافته‌ای است که می‌کوشند کنترل دنیا را به دست بگیرند.

