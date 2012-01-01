هشت بیمارستان دولتی کرج توسط خیرین ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح الدین دلشاد پیش از ظهر یکشنبه در همایش خیرین سلامت که در سالن شهدای دولت استانداری البرز با حضور خیرین استان برگزار شد، اظهار داشت: هشت بیمارستان کرج توسط خیرین ساخته شده است که اینگونه کارها در سراسر کشور فراوان است.



وی ابراز داشت: در همه دوران افرادی وجود داشتند که با کمک و کارهای خیر در تلاش بودند رنج زندگی دیگران را کاهش دهند.



مدیر عامل مجمع خیرین استان البرز در خصوص چگونگی شکل گیری مجمع خیرین سلامت اضافه کرد: در دیدار مجمع خیرین سلامت با مقام معظم رهبری و به همت وزیر سابق کشور بنیان این مجمع پایه گذاری شد.



دلشاد گفت: خیرین در گذشته کارهای خیر پراکنده ای انجام می دادند که برخی از این کارها بی فایده بود ولی با تشکیل این مجمع، کلیه افراد خیر و کمک های آنها سازماندهی شده است.



حصار کرج نیازمند احداث بیمارستان است



وی با تاکید بر اینکه حصار نیازمند احداث بیمارستان است، افزود: منطقه حصار یکی از مناطق محروم کرج است که نیاز این منطقه در جلسه دو هفته یکبار مجمع خیرین سلامت مورد بررسی قرار گرفته است.



مدیر عامل مجمع خیرین استان البرز ادامه داد: هم اکنون هشت هزار متر مربع زمین برای احداث بیمارستان در منطقه حصار اختصاص یافته است و در آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.



دلشاد با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت دارای 70 هیئت امنا است، اظهار داشت: این همایش تبلور واقعی زحمات مردم و مسئولان استان است که در حوزه سلامت و بهداشت کارهای خیر فراوانی انجام داده اند.

