استعفای نقوی از فدراسیون ژیمناستیک؛ سرپرست هنوز تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه نقوی پیش از این به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شده بود، اما با توجه به مخالفت فدراسیون جهانی ژیمناستیک با این انتخاب، محمد شروین اسبقیان مسئولیت سرپرستی فدراسیون را بر عهده گرفت. با توجه به اینکه اسبقیان همزمان معاونت وزارت ورزش و جوانان را نیز بر عهده دارد، بخشی از امور مالی فدراسیون به نقوی تفویض اختیار شد تا امور جاری فدراسیون با وقفه مواجه نشود.

با این حال خبرنگار مهر مطلع شد در روزهای اخیر ابهاماتی درباره انتصاب برخی افراد از سوی نقوی به وجود آمده و همین موضوع باعث شده او از سمت خود استعفا دهد، البته هنوز مشخص نیست این استعفا از سوی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک مورد موافقت قرار گرفته است یا خیر.



با این حال، نقوی به عنوان سرپرست تیم‌های ملی ژیمناستیک، کاروان این رشته را در بازی‌های آسیایی ناگویا همراهی خواهد کرد.

محمد ایزدفر، سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر استعفای نایب‌رئیس این فدراسیون و برخی اخبار مبنی بر تغییر اختیارات وی اظهار کرد: من در جریان جزئیات این موضوع نیستم اما خانم نقوی استعفای خود را داده است ولی او درباره دلیل استعفای خود توضیحی به من نداده‌ است.

وی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، ایشان چند روزی است که به فدراسیون نمی‌آیند، درباره اینکه آیا استعفای ایشان مورد موافقت قرار گرفته یا خیر، اطلاعی ندارم. استقیان سرپرست فدراسیون است و نقوی به عنوان نایب رئیس فعالیت می کرده و اینکه اختیاراتی داده یا گرفته من اصلا اطلاعی ندارم. اما همه امور به امضای اسبقیان می‌رسید.

سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به این پرسش که آیا اختیارات مالی و اداری نقوی از وی گرفته شده است، گفت: طبق اساسنامه، اختیارات مالی می‌تواند از سوی سرپرست فدراسیون تفویض شود و اختیارات اداری نیز بر عهده دبیر است. درباره اینکه اختیارات مالی از خانم نقوی گرفته شده باشد اطلاعی ندارم و فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی افتاده باشد.

ایزدفر درباره حضور نقوی در ناگویا عنوان کرد: نقوی به عنوان سرپرست کاروان ژیمناستیک در ناگویا حضور دارد. اگر او تصمیم به ادامه فعالیت هم نداشته باشند، فرد دیگری را نمی‌توان جایگزین کرد.