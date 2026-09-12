به گزارش خبرنگار مهر، عبدال دیانتینسب صبح شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن ۲۳ شهریورماه، روز جهانی غارها، اظهار کرد: غارها تنها جاذبههای طبیعی نیستند، بلکه زیستبومهایی شکننده و در عین حال حیاتی هستند که در حفاظت از تنوع زیستی، تأمین منابع آب زیرزمینی و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی نقش دارند.
وی افزود: غارها به عنوان میراثی غیرقابل جایگزین، نقش مهمی در تأمین امنیت زیستی حیات وحش و پایداری اکوسیستمهای پیرامونی دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نامگذاری ۱۳ سپتامبر برابر با ۲۳ شهریور به عنوان روز جهانی غارها و کارست، گفت: این مناسبت با هدف افزایش آگاهی عمومی، توسعه پژوهشهای علمی و تقویت سیاستهای حفاظتی در قبال این زیستبومهای حساس نامگذاری شده است.
وی بیان کرد: مناطق کارستی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد از سطح خشکیهای زمین را دربرمیگیرند و از منابع مهم آب شیرین جهان محسوب میشوند.
دیانتینسب با اشاره به وضعیت غارهای کشور تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ غار در ایران شناسایی شده که حدود ۲ هزار غار دارای شناسنامه هستند و ۱۹۳ غار نیز در محدوده مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند.
وی تأکید کرد: بسیاری از غارها در مناطق کارستی و در نتیجه جریان آبهای زیرزمینی شکل گرفتهاند و ارتباط مستقیمی با منابع آب دارند؛ بنابراین حفاظت از این زیستبومها و منابع آب زیرزمینی مرتبط با آنها اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: غارها زیستگاه گونههای جانوری و گیاهی منحصربهفردی هستند که برخی از آنها تنها در چنین محیطهایی یافت میشوند و از این نظر، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ تنوع زیستی دارند.
وی با اشاره به اقدامات محیط زیست استان اظهار کرد: هفت غار در مناطق حفاظتشده کهگیلویه و بویراحمد توسط کارشناسان محیط زیست شناسایی و مختصاتبرداری شده است.
دیانتینسب افزود: از این تعداد، چهار غار در شهرستانهای گرمسیری و سه غار در شهرستانهای سردسیری استان قرار دارند.
وی گفت: یک غار در گچساران، سه غار در کهگیلویه، دو غار در دنا و یک غار در بویراحمد شناسایی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این غارها در حال حاضر مدیریت مستقیم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارند، خاطرنشان کرد: درجهبندی پیشنهادی کارشناسان محیط زیست برای این غارها در سطوح یک تا سه قرار دارد.
وی افزود: غارهای شناساییشده شامل غاریخی و دوفیری در دنا، غار نول در بویراحمد، غار انجیرسیاه در گچساران و غارهای نیده، کنارو و بیستم (دیدهبان) در شهرستان کهگیلویه است.
دیانتینسب خاطرنشان کرد: شناسایی، ثبت و مستندسازی این غارها گامی در جهت شناخت بهتر ظرفیتهای طبیعی استان و برنامهریزی برای حفاظت از این میراث ارزشمند زمینشناختی و زیستی است.
نظر شما