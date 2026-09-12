به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نسل جدید فوتبال ایران برای رسیدن به یکی از بزرگ‌ترین اهداف خود راهی بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شده است تا بتواند در مسیر آمادگی هرچه بیشتر، برای المپیک ۲۰۲۸ ضمن کسب موفقیت، تجربه اندونزی کند.

تیم امید ایران در گروه B این رقابت‌ها در کنار چین، امارات و کره‌شمالی قرار گرفته و در نخستین گام ۲۵ شهریور به مصاف امارات خواهد رفت.

کسری طاهری مهاجم تیم امید یکی از بازیکنان جوانی است که در این مسیر قرار دارد. او در گفت‌وگویی متفاوت با رسانه فدراسیون از حال‌وهوای تیم در ژاپن، خستگی سفر، جوانی تیم، حضور امیرحسین حسین‌زاده، کار با حسین عبدی، شرایط رختکن و البته رؤیایی صحبت می‌کند که به گفته خودش در ذهن تمام بازیکنان مشترک است؛ قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک.

* ناگویا برای شما چه معنایی دارد و با چه نگاهی وارد این مسابقات شده‌اید؟

فکر می‌کنم برای همه ما ناگویا فقط یک مسابقه یا یک تورنمنت نیست. همه می‌دانیم در چه مسابقه مهمی حضور داریم و می‌دانیم که نگاه به این تیم فقط برای امروز نیست. تعداد زیادی از بازیکنان تیم جوان هستند و می‌توانند سال‌های آینده فوتبال ملی ایران را بسازند. آمده‌ایم که بهترین عملکردمان را داشته باشیم. شاید خیلی‌ها بگویند تیم جوان است یا شرایط سختی داریم، اما داخل تیم اصلاً چنین نگاهی وجود ندارد. فقط به قهرمانی فکر می‌کنیم و می‌خواهیم تا آخرین لحظه برای این هدف بجنگیم.

* اولین روزهای حضور در ژاپن برای تیمی که یک سفر طولانی را پشت سر گذاشته چگونه گذشت؟

سفر واقعاً طولانی و خسته‌کننده‌ای داشتیم و بدن‌های همه تحت فشار بود. دو_سه روزی است که تمرینات را شروع کرده‌ایم، اما هنوز به شرایط ایده‌آل بدنی نرسیده‌ایم و فعلا نتوانسته‌ایم تمرینات اصلی و پرفشارمان را آغاز کنیم. فکر می‌کنم یکی دو روز دیگر شرایط بدن‌ها بهتر می‌شود و به وضعیت اولیه برمی‌گردیم. خدا را شکر فضای تیم خوب است و همه با انگیزه خودمان را برای اولین مسابقه آماده می‌کنیم.

* ایران با تیمی جوان به ناگویا آمده؛ این جوانی را یک فرصت می‌دانید یا فشار؟

قطعاً فرصت است. فکر می‌کنم یکی از نکات مهم این تیم همین جوان بودنش است. تقریباً همه بازیکنان جوان هستند و بیشتر آنها در تیم‌های باشگاهی خودشان بازی می‌کنند و حتی جزو بازیکنان تأثیرگذار تیم‌هایشان هستند. این بچه‌ها اعتمادبه‌نفس دارند و توانایی‌هایشان را در لیگ نشان داده‌اند. اگر کنار هم قرار بگیریم و همان توانایی‌هایی را که در باشگاه‌ها داریم در تیم ملی هم نشان بدهیم، می‌توانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم. تیمی هستیم که بیشتر نفراتش را بازیکنان زیر ۲۱ سال نشان می‌دهند که نشان از برنامه فدراسیون و کادرفنی برای المپیک دارد.

* حضور امیرحسین حسین‌زاده در کنار این نسل جوان چه کمکی به تیم می‌کند؟

امیرحسین قطعاً می‌تواند خیلی به ما کمک کند. کادر فنی شناخت کاملی از توانایی‌های او دارد که تصمیم گرفته‌اند در کنار ما باشد. من هم با امیرحسین بازی کرده‌ام و شناخت خوبی از او دارم. تجربه و کیفیتش برای تیم جوان ما خیلی مهم است و مطمئنم حضور حسین‌زاده می‌تواند در جریان مسابقات به ما کمک کند.

* اگر بخواهیم از داخل رختکن تیم امید بدانیم، هدف واقعی بازیکنان در ناگویا چیست؟

هدفمان کاملاً مشخص است؛ قهرمانی. همه ما قسم خورده‌ایم که برای همین هدف بجنگیم. می‌دانیم کار سختی است و تیم‌های قدرتمندی در مسابقات حضور دارند، اما هیچ چیز نشدنی نیست. اگر قرار باشد از الان به سختی کار فکر کنیم، نمی‌توانیم جلو برویم. می‌خواهیم قهرمان شویم و در ادامه همین مسیر به المپیک ۲۰۲۸ برسیم. این چیزی است که بین بازیکنان و کادر فنی مشترک است. * به نظر می‌رسد ناگویا برای این نسل، بخشی از مسیر المپیک ۲۰۲۸ است. چقدر به این موضوع فکر می‌کنید؟

خیلی زیاد. وقتی وارد تیم ملی می‌شوید، باید نگاهتان به آینده باشد. این تیم قرار نیست فقط برای یک مسابقه تشکیل شود. باید تجربه کسب کرده، کنار هم رشد کنیم و برای اتفاقات بزرگ‌تر آماده شویم. المپیک هدف بزرگی است و همه بازیکنان دوست دارند روزی در المپیک بازی کنند. امیدوارم بتوانیم از ناگویا شروع خوبی داشته باشیم و قدم‌به‌قدم به آن هدف برسیم.

* پنجمین سال همکاری‌ات با حسین عبدی را پشت سر می‌گذاری. او چه تفاوتی برای این تیم ایجاد کرده است؟

حدود پنج سال است که در تیم‌های ملی با حسین عبدی کار می‌کنم. فکر می‌کنم حسین آقا نیازی به تعریف ندارد. کارنامه‌اش در تیم‌های ملی مشخص است؛ در جام جهانی، مسابقات آسیایی و رقابت‌های مختلف حضور داشته و تجربه زیادی دارد.

مهم‌تر از همه این است که بازیکنان به او اعتماد دارند. مطمئنم با حسین عبدی اتفاقات بزرگ و مثبتی می‌تواند در فوتبال ملی ما رقم بخورد.

* بخشی از بازیکنان مورد نظر کادر فنی در ناگویا حضور ندارند. این موضوع چقدر کار را سخت می‌کند؟

طبیعتاً وقتی یک تیم با نفرات کاملش وارد مسابقات شود، شرایط راحت‌تر است. ما هم دوست داشتیم همه بازیکنانی که برای این تیم در نظر گرفته شده بودند کنارمان باشند اما الان باید به داشته‌هایمان فکر کنیم. این بازیکنان، تیم ملی امید ایران هستند و باید با همین نفراتی که در اختیار داریم جلو برویم، بازی کنیم و امتیاز بگیریم. نمی‌توانیم تمرکزمان را روی بازیکنانی که کنارمان نیستند بگذاریم.

* فضای رختکن تیم امید در آستانه اولین بازی چگونه است؟

خیلی خوب است. واقعاً همه مثل یک خانواده کنار هم هستیم. ارتباط بین بازیکنان خیلی خوب است و همه برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند. شاید بیرون از تیم شرایط و حاشیه‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما داخل رختکن تمرکز همه روی یک چیز است؛ اینکه برای ایران خوب بازی کنیم. خدا را شکر همدلی خیلی خوبی داریم و همه با قدرت برای مسابقات آماده می‌شویم.

* از یک مهاجم انتظار می‌رود در چنین تورنمنتی گل بزند؛ برای خودت چه هدفی تعیین کرده‌ای؟

طبیعی است که به عنوان مهاجم دوست داشته باشم گل بزنم و به تیم کمک کنم، اما برای من اولویت، موفقیت تیم است. اگر تیم نتیجه بگیرد و من هم بتوانم در کنار بچه‌ها گل بزنم، چه بهتر. امیدوارم در نهایت یک دستاورد تیمی خوب داشته باشیم و بتوانم سهمی در آن داشته باشم.

* و اگر گل زدی، برای شادی گل برنامه‌ای داری؟

فعلاً شادی گل خاصی ندارم! (با خنده) ولی شاید یک سورپرایز داشته باشم.

* و حرف آخر برای مردم ایران؛ مردمی که نتایج تیم امید را از ناگویا دنبال می‌کنند؟

می‌دانم این روزها دغدغه زیادی داریم و همه برای کم کردن این روند در حال تلاش هستیم اما از همه مردم می‌خواهم ما را دعا کنند. ما اینجا هستیم تا برای کشورمان بازی کنیم و پرچم ایران را بالا نگه داریم. امیدوارم بتوانیم در این شرایط بهترین عملکردمان را داشته باشیم، برای ایران افتخارآفرینی کنیم و مردم را خوشحال کنیم.