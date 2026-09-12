سامانه بومی صورتحساب الکترونیکی بنیاد مستضعفان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز در مراسمی با حضور مدیران ارشد بنیاد مستضعفان، هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا، و فعالان حوزه فناوری و خدمات مالیاتی، از «سامانه بومی و اختصاصی مدیریت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سازمان امور مالیاتی» رونمایی شد.

در این مراسم، مصطفی پاکزادیان، با اشاره به طراحی و استقرار این سامانه اظهار کرد: این سامانه با توجه به نیازها، گستردگی و تنوع فعالیت‌های بنیاد مستضعفان طراحی شده و زیرساخت آن به طور کامل در مجموعه بنیاد مستقر شده است.

وی افزود: استقرار سامانه در زیرساخت بنیاد، امکان مدیریت یکپارچه صورتحساب‌ها را با رعایت دقیق الزامات امنیتی و حفظ حاکمیت بنیاد بر داده‌ها فراهم می‌کند. برای مجموعه‌ای با این مقیاس، ایجاد چنین زیرساختی به انسجام بیشتر فرآیندها، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای منظم‌تر تکالیف مالیاتی کمک می‌کند.

پاکزادیان با بیان اینکه نیاز کسب‌وکارها در حوزه خدمات مالیاتی متفاوت است، گفت: کسب‌وکارهای کوچک به خدمات ساده نیاز دارند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ به ابزارهایی برای اتصال، کنترل و مدیریت فرآیندها نیازمند هستند. همکاری با بنیاد مستضعفان نمونه‌ای از اجرای این رویکرد برای یک مجموعه بزرگ اقتصادی است تا مدیریت و ارسال صورتحساب‌ها به شکل یکپارچه‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود. وی همچنین از توسعه زیرساخت و دستیار هوشمند مالیاتی خبر داد که با استفاده از هوش مصنوعی و پایگاه دانش قوانین مالیاتی ایران، به پردازش اسناد و ارائه مشاوره کمک می‌کند. پاکزادیان تأکید کرد: توسعه فناوری به معنای حذف نقش نیروی انسانی نیست و با آموزش کارشناسان، شبکه‌ای گسترده برای پاسخگویی حضوری به مؤدیان ایجاد شده است.

در ادامه این مراسم، امیرمحمد رحیمی، با تأکید بر نگاه بلندمدت به این همکاری گفت: مجموعه‌های بزرگ اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان باید در استفاده مسئولانه از فناوری، انضباط مالی و اجرای دقیق قوانین پیشگام باشند. وی با اشاره به تصمیم بنیاد برای استفاده از خدمات یک شرکت معتمد مالیاتی افزود: پس از بررسی گزینه‌های موجود، تصمیم گرفته شد به جای ایجاد یک شرکت جدید، از ظرفیت یک شریک استراتژیک در این حوزه استفاده شود.

رحیمی ادامه داد: برای انتخاب این شریک، فرآیند مناقصه محدود برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اطلاعات گفت: بنیاد حجم قابل توجهی از اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارد و ضروری است تبادل این اطلاعات در بستری امن انجام شود. از این رو، زیرساخت ارتباطی این سامانه از طریق فیبر نوری با سرورهای بنیاد برقرار شده و تیم فنی در محل ساختمان بنیاد مستقر شده است.

رحیمی در پایان با قدردانی از سرعت عمل و توان تخصصی تیم اجرایی گفت: مجموعه‌های بزرگ اقتصادی با عملکرد خود می‌توانند الگوهایی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند. پیشگامی در رعایت قوانین و حرکت به سمت شفافیت و انضباط مالی، پیام روشنی برای سایر بخش‌های اقتصادی دارد و امیدواریم این همکاری به خدمتی مؤثر و پایدار برای مجموعه بنیاد مستضعفان و الگویی برای سایر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شود.