به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در یکصدمین اجلاس روسای دانشگاه ها که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد گفت: خرسندم در آغاز سال تحصیلی جلسه ای بین‌مسولان دانشگاه و مسولان روسای نهاد برگزار کنیم.



وی با اشاره به شهادت پشتیبان حقیقی علم و فناوری امام شهید و دیگر شهدا و دکتر شمقدری شهید دانشگاه علم و صنعت گفت: ایران توانست مرزهای قدرتمندترین ارتش دنیا را باز کند و این افشاگری باعث خوشحالی همه دنیا شده است. ما توانستیم قد و اندازه آمریکایی ها را نشان دهیم و امروز می خواهم به دفاع از نهاد علم دانشگاه، عملکرد دانشگاه برنامه های دانشگاه بپردازم.

وی ادامه داد: مهم است که کارکرد دانشگاه ها را بررسی کنیم. این جنگ ارزش مندی نهاد علم را نشان داد. جنگ، جنگ فناوری علم و تکنولوژی بود.اگر ما کوتاهی داشتیم در دفاع، این توفیقات حاصل نمی شد.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از مهمترین خدمات دانشگاه ها تأمین نیروی متخصص برای کشور است، دانشگاه جامع ترین نهاد علم است ۳ هزار برنامه درسی دارد تمام نیازهای کارشناسی کشور را تامین‌می‌کند. ارتقا فرهنگ عمومی کشور نیز توسط دانشگاه انجام‌می‌گیرد دانشگاه به فرهنگ عمومی و گسترش اخلاق همزیستی در کشور کمک شایان کرده است.

تحصیل‌کرده‌ها کمترین نرخ مشارکت در اغتشاشات دی ماه را داشتند

وی افزود: در اغتشاشات دی ماه کمتری مشارکت کننده توسط تحصیل‌کرده ها صورت گرفت نرخ اغتشاش دیپلم به پایین بوده است. پهلوی‌چی‌ها کسانی را تحریک می‌کنند که از سطح دانش خوبی برخوردار نیستند. گاهی که از آمایش به درستی سخن گفته می شود باید مراقب باشیم کارکرد فرهنگی دانشگاه را از دست ندهد.



وزیر علوم افزود: سال ۱۹۹۶ میلادی ما۸۵۰ مقاله داشتیم الان با ۷۵ هزار مقاله رتبه ۱۵ و ۱۶ رسیدیم. قبل انقلاب دانشگاه ما فقط آموزشی بوده و نهاد پژوهشی نبوده است دانشگاه در جمهوری اسلامی از پژوهش به فناوری هم قدم گذاشته است. اکنون در دانشگاه ها ۶۰ پارک علم و فناوری داریم ۱۷۰ هزار فناور داریم اکثریت دانشگاهی هستند. ۵۰ هزار محصول در پارک های علم و فناوری تولید می شود. پارک ها مهم‌ترین وجه ارتباط دانشگاه و صنعت است.

وی ادامه داد: دو هزار محصول از این ۵۰ هزار محصول تحریمی است یعنی به تاب آوری کشور هم کمک کرده است. این خدمات باعث شده اعتماد اجتماعی به استاد و دانشگاه بالا برود. بالاترین اعتماد جامعه به استاد است که از بالاترین اعتماد به اقشار جامعه است. اعتماد به دانشگاه نیز بالا است. کمترین بزه و ناهنجاری در دانشگاه رخ می دهد، فساد مالی در دانشگاه نیست نمی‌گویم صفر است، جاسوسی در دانشگاه نیست. خیلی نگران‌ نباشید.

سیمایی اظهار کرد: اگر هدف تضعیف نهاد علم و مچ گیری نیست، باید بیاییم خیرخواهی و عیب را برطرف کنیم. این هنر نیست ده ها هزار فعالیت علمی را با یک نقطه تاریک زیر سوال ببریم، نهاد علم‌در ایران پر بازده ترین و بهره ورترین دستگاه کشور است.

وی افزود: ۲۳صدم از تولید ناخالص ملی صرف پژوهش می شود درحالی که طبق قانون‌ برنامه باید ۲ درصد باشد. کشور دشمن ما ۶ درصد صرف تحقیق توسعه می‌کنند. این در حالی است که ما ۲۳صدم تولید ناخالص ملی را صرف تحقیق توسعه می‌کنیم. کل اعتبارات دانشگاه های ما زیر یک میلیارد دلار است. یک دانشگاه در منطقه ما به تنهایی یک میلیارد دلار بودجه دارد. اگر ریالی نگاه کنید سهم دانشگاه های ما ۳و ۹ دهم بوده که الان ۲و ۳دهم‌است.

وزیر علوم گفت: اگر توقع از نهاد علم داریم باید متناسب با امکانات و اختیاراتی باشد که به آن اختصاص دادیم. با همه این احوال نهاد علم در ایران بهره ورترین نهاد کشور است. اثر جنگ و تحریم را هم‌ ببینید. ما با همه این‌ احوال یک و ۶ دهم درصد در تولید مقاله رشد داشتیم. با وجود رشد یک‌سری کشور از ما جلو افتادند چون آنها رشدشان مضاعف شد. رمز موفقیت دانشگاه مثل رمز صنعت دفاعی در کشور است. ما در صنعت دفاعی خوب سرمایه گذاری کردیم اگر بخواهیم دانشگاه از ظرفیت خود خوب استفاده کند باید سرمایه‌گذاری و ساختارش را اصلاح کنیم. نباید تضعیف شود، برخی پول دانشگاه را صرف خبرگزاری می‌کنند.

سیمایی گفت: مهر را با مهر شروع کنیم. هر اقدام سیاسی اجتماعی باید پیوست اجتماعی داشته باشد. ما با تحولات علم و فناوری هوش مصنوعی مواجه هستیم آینده بدون‌ پیش بینی در پیش روی بشر است با این حال ما دو جنگ را طی کردیم ما فقط مدیریت روزمره نکردیم به فکر برنامه و کارهای ماندگار بودیم، هدف ما دانشگاه کیفی تر هوشمند و جامعه محور بوده برنامه هفتم سرلوحه ما است، برنامه معاونت ها مدام رصد می شود هوشمند سازی وزارت علوم، بازنگری دروس، ارتباط صنعت، توسعه اقتصاد، خدمات رفاهی، مسکن دانشگاهیان، حفظ کرامت دانشگاهیان و .. از برنامه هایی است که برای آن اقدام کردیم. انتطار داریم دانشگاه ها هم بر نامه محور پیش روند.

۳۰۰ هزار ظرفیت اسکان دانشگاهی برای مراسم تشییع رهبر شهید

وی همچنین به نقش دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: دانشگاه ها ۳۰۰ هزار ظرفیت اسکان‌ تدارک دیده شد و دانشگاه به وظیفه خود را خوب عمل کر د.