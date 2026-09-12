به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا صبح شنبه در بازدید از منطقه سارال دیواندره اظهار کرد: منطقه سارال دیواندره از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و تلاش می‌کنیم با اجرای طرح‌های هدفمند، این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه قرار دهیم.

وی افزود: در همین راستا، طرح موزه مردم‌شناسی سارال و همچنین پیشنهاد احداث مجموعه گردشگری و اقامتی در روستای زاغه سفلی مطرح و مصوب شده است که می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های این منطقه داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با هدف احیای میراث تاریخی و فرهنگی منطقه، توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان دیواندره دنبال می‌شود و می‌تواند میان میراث ارزشمند گذشته و فرصت‌های اقتصادی آینده پیوند ایجاد کند.

طالب‌نیا عنوان کرد: موزه مردم‌شناسی سارال ظرفیت مناسبی برای معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم منطقه خواهد بود و می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری فرهنگی شهرستان دیواندره تبدیل شود.

وی با اشاره به طرح گردشگری روستای زاغه سفلی گفت: پیشنهاد احداث مجموعه گردشگری و اقامتی و هتل بوتیک در محل مسجد قدیمی و تاریخی این روستا مطرح شده است و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی زاغه سفلی، اجرای این طرح می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در مناطق روستایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در مناطق روستایی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر، می‌تواند موجب رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود.

طالب‌نیا بیان کرد: دیواندره ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد و قرار گرفتن میراث‌فرهنگی و گردشگری در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان، می‌تواند آینده روشنی را برای این منطقه رقم بزند.

وی گفت: تلاش ما این است که با اجرای طرح‌های نوین، پایدار و متناسب با ظرفیت‌های منطقه، زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی روستاها و معرفی هرچه بیشتر هویت تاریخی و فرهنگی دیواندره فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی، در کنار کمک به حفاظت و احیای میراث فرهنگی، می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری جمعیت روستاها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد جوامع محلی داشته باشد.