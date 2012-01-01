میدان جدید گازی ایران در دریای خزر "سردار جنگل" نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک دهه از آغاز ساخت فعالیت‎های اکتشافی ایران و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر، ایران در آبهای عمیق دریای خزر یک مخزن با ذخیره 50 تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی نفت ایران، میدان تازه اکتشاف شده گاز طبیعی در آب‌های حاکمیتی ایران در دریای خزر قرار گرفته است و با هیچیک از کشورهای همسایه مشترک نیست.

شرکت ملی نفت ایران برای کشف این ذخیره جدید هیدروکربوری تاکنون هفت حلقه چاه اکتشافی در آبهای عمیق دریای خزر حفاری کرده است که در نهایت هشتمین چاه اکتشافی در این حوزه دریایی به کشف یک میدان عظیم گازی ختم شده است.

با دستور رستم قاسمی وزیر نفت به منظور بررسی بیشتر و تکمیل مطالعات اکتشافی میدان تازه اکتشاف شده گاز طبیعی قرار است با تکمیل چاه اکتشافی یک حلقه چاه توصیفی در این میدان گازی کشف شود.

در حال حاضر میزان ذخایر گاز طبیعی کشف شده در بلوک 6 اکتشافی در دریای خزر به طور کامل نهایی نشده است اما مطالعات اولیه نشان می دهد که این میدان گاز طبیعی علاوه بر ذخایر گاز و میعانات گازی دارای ذخایر قابل توجه نفت خام است.

به طوری که در این بلوک اکتشافی حدود 8 تا 10 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام وجود دارد که با توجه به ادامه فعالیت‌های اکتشفی در مورد حجم دقیق ذخایر نفت این بلوک در شرایط فعلی نمی توان اظهار نظر کارشناسی شده‌ای انجام داد.

در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت امروز در نامه‌ای ضمن تشکر از دست‌اندرکاران شرکت نفت‌ خزر، میدان جدید گازی کشف شده در دریای خزر را نام گذاری کرده است.

در این نامه رستم قاسمی وزیر نفت خطاب به احمد قلعه ‌بانی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست‌اندرکاران شرکت نفت‌خزر، تاکید کرده است به این ترتیب میدان کشف‌شده گازی به نام «سردار جنگل» میرزا کوچک خان نام‌‌ گذاری می‌شود.