میدان گازی پازن در مسیر توسعه با اتکا به توان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، بهمن سلیمانی سرپرست معاونت طرح‌ها و بلوک‌های اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه میدان پازن با توجه به وضع میدان‌های خشکی، بزرگ‌ترین میدان گازی کشور به شمار می‌آید، اظهار کرد: بسیاری از میدان‌های گازی کشف‌شده پیشین بیش از ۸۰ درصد حجم خود را از دست داده‌اند؛ ازاین‌رو، کشف ذخایر جدید در میدان پازن می‌تواند در جبران ناترازی انرژی کشور نقش به‌سزایی ایفا کند.

وی افزود: بر اساس تأکید وزیر نفت و با حمایت مستقیم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پس از کشف ذخایر جدید در میدان پازن، عملیات توسعه آن از سوی پیمانکاران داخلی آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، توسعه میدان طی مدت ۴۰ ماه به پایان می‌رسد.

سرپرست معاونت طرح‌ها و بلوک‌های اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در عملیات حفاری چاه دوم میدان پازن، حدود ۸۰۰ متر به عمق حفاری افزوده و لایه‌های عمیق‌تر مخزن بررسی شد. با انجام این عملیات، سطح آب و گاز مخزن شناسایی شد و در لایه‌های پایینی، دو لایه دیگر موسوم به «دالان» و «فراقون» با حجمی معادل ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز به اثبات رسید.

سلیمانی با اشاره به اینکه در مجموع، حجم گاز درجای این میدان ۲۹.۲ تریلیون فوت مکعب برآورد شده است، گفت: موقعیت جغرافیایی میدان پازن نیز مزیتی قابل‌توجه دارد، چراکه در نزدیکی دو پالایشگاه واقع شده و این امر توسعه و بهره‌برداری از میدان را تسهیل می‌کند.

وی با تأکید بر سیاست وزارت نفت دولت چهاردهم مبنی بر اتکای کامل به توان داخلی اظهار کرد: بر اساس قراردادی که برای توسعه میدان پازن امضا شده است، همه مراحل اجرای پروژه از سوی مهندسان و متخصصان ایرانی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت طرح‌ها و بلوک‌های اکتشافی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران توسعه میدان‌های مشترک را از اولویت‌های شرکت ملی نفت عنوان کرد و افزود: توجه هم‌زمان به میدان‌های مستقل و مشترک، توازن راهبردی در تولید انرژی کشور را به همراه خواهد داشت.

سلیمانی گفت: کشف ذخایر جدید نفت و گاز مانند پازن، افزون بر افزایش ذخایر نفت و گاز کشور، سبب تقویت جایگاه راهبردی ایران در بازار جهانی انرژی و افزایش نقش‌آفرینی کشور در سازمان‌های بین‌المللی می‌شود.