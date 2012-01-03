گسترش روابط اقتصادی و جذب گردشگر در فارس اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در نشستی مشترک با اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و جمعی از فعالان کیش، خواستار راه اندازی صندوق مشترک سرمایه گذاری بین استان فارس و جزیره کیش شد.

وی افزود: با توجه به سفرهای گسترده مردم فارس به کیش باید راهکارهایی اندیشیده شود تا این سفرها به صورت دو طرفه صورت گرفته و این همجواری باعث رونق اقتصادی و جذب گردشگر به این استان شود.

در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و سرمایه گذاران فارس برگزار شد، موضوع چگونگی گسترش روابط اقتصادی، جذب و توسعه گردشگری، راه اندازی تورهای زمینی و توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با توجه به موقعیت استراتژیک استان فارس و جزیره کیش بررسی شد.

در این جلسه برخی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان مشکلات پیش روی خود را مطرح کرده و گفتند: با توجه به کیفیت بالای محصولات تولیدی باید تمهیداتی سنجیده شود تا محصولات داخلی در بازار کیش به راحتی عرضه شود.

با توجه به ورود بخش اعظم مایحتاج عمومی جزیره کیش از استان فارس، مقرر شد برای کاهش عوارض و همچنین بهره مندی تولید کنندگان از مشوق های صادراتی، موضوع مقررات صادرات به کیش با توجه به قانون قلمرو گمرکی مناطق آزاد از طریق مسئولان گمرک پیگیری شود.