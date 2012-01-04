نکاتی درباره‌ نشست زن و خانواده/ تائید 58 مقاله از 188 مقاله ارسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثارمقام معظم رهبری، دکتر صادق واعظ زاده، دبیر نشست اندیشههای راهبردی در خصوص برگزاری نشست اندیشههای راهبردی که امروز در حضور رهبر انقلاب اسلامی و با شرکت محققان و صاحبنظران با موضوع "زن و خانواده" برگزار میشود، یادداشتی را منتشر کرده که بخش هایی از آن را در زیر می خوانید.
در بخش از این یادداشت آمده است: سومین نشست اندیشههای راهبردی به موضوع "زن و خانواده" اختصاص یافته است. این موضوع از مباحث مهم حوزه تفکر و زندگی اسلامی و از گستردهترین و حساسترین موضوعات علمی، نظری و کاربردی و از نیازهای مبرم جامعه امروز ایران و از اولویتهای گفتمانی جمهوری اسلامی در سطح ملی و جهانی است. این موضوع در آینده اهمیت و حساسیت بیشتری نیز خواهد یافت. در حالی که مبانی و اصول متعالی اسلام برای تأمین کرامت زن و احقاق حقوق وی و دستاوردهای ارزنده اما ناتمام جمهوری اسلامی در این جهت در برابر ما است، تبیین متقن و روزآمد و راهگشای آن مبانی و اصول از چالشهای مزمن حوزه و دانشگاه است.
در ادامه این یادداشت در خصوص محورهای موضوعی سومین نشست می خوانیم: برنامهریزی برای تحقق شایستگیها و کرامت زن و خانواده و رفع مصادیق ظلم به زنان نیز مطالبهای بحق از مراجع سیاستگذاری و اجرایی کشور است. کوتاهی و کاهلی در این موارد، علاوه بر کفران نعمت و از دست دادن فرصت، زمینهساز سوءاستفادهی بدخواهان و کجاندیشان است. در این خصوص نیز مثل عرصههای فرهنگی دیگر، علاوه بر نقد تفکر و رویه مکاتب رقیب، راهکار اصلی تلاش و تکاپوی فکری ابتکاری و غیر انفعـالی برای تبیین دیدگاههای اصیل و راهیابی برای پیشرفت و تعالی کشور است. برگزاری سومین نشست اندیشههای راهبردی نمونهای از این تلاش و تکاپو است.
در بخش دیگری از این یادداشت درباره موضوعات فراخوان نشست سوم که به مراکز دانشگاهی و حوزوی ارسال شده است می خوانیم: منزلت و نقش زنان در انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در پیشرفت همه جانبه کشور، حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زنان، موقعیت، مولفه ها وکارکرد خانواده از منظر اسلام، نقد بنیان های فیمینیسم و وجه ایرانی آن، مسائل و مظلومیت های زنان در ایران و راه های مواجهه صحیح با آنها، جایگاه و نقش زن در خانواده و بررسی فقهی مسائل مربوطه، آسیب شناسی و راه های تقویت خانواده در ایران، مقایسه وضعیت خانواده در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی از جمله محورهای فراخوان نشست سوم اندیشه های راهبردی است که به مراکز دانشگاهی و حوزوی ارسال شده است.
در ادامه این یادداشت آمده است: همچنین از طریق مشورت تخصصی و جستوجوی آثار علمی مربوط در پایگاههای اطلاعرسانی کشور، محققان فعال این حوزه شناسایی شدند و فراخوان نشست مستقیماً به اطلاع آنان رسید. در پاسخ به فراخوان، تعداد 188 مقاله مشروح از طریق درگاه الکترونیکی نشست واصل شد. هر مقاله بدون نام مؤلف برای ارزیابی در اختیار سه داور متخصص فرار گرفت و نتایج را کمیته داوری شامل استادان متخصص دانشگاه و حوزه با رتبه بالای علمی جمعبندی کرد که نهایتاً 58 مقاله برای درج در مجموعه مقالات پذیرفت.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با توجه به نظرات داوران و پیشنهاد کمیته داوری، تعدادی از مقالات برتر با رعایت تنوع موضوعی، حضور استادان و جوانان، مشارکت حوزه و دانشگاه و پرداختن به جنبههای نظری و کاربردی برای ارائه شفاهی در طول نشست برگزیده شد.
در پایان این یادداشت آمده است: اطلاعرسانی و فراخوان نشست، دریافت و داوری مقالات و اعلام نتایج با تأسیس پایگاه الکترونیکی نشست و با تلاش در جهت نیل به برترین سطح معیارهای موجود در برگزاری نشستهای علمی انجام شد. مجموعه مقالات نشست، پیش از برگزاری نشست در دو مجلد تدوین و مجموعاً در 850 صفحه بزرگ به چاپ رسیده است که در اختیار شرکتکنندگان محترم قرار خواهد گرفت و پس از نشست به همراه بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در شمارگان وسیع منتشر خواهد شد.
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